Update: na jaren eind aan conflict EU en VS over vliegtuigsubsidies Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Unie en Verenigde Staten hebben een jarenlang conflict over overheidssubsidies voor Airbus en Boeing opgelost. Dit meldde de Europese Commissie dinsdag nadat Commissievoorzitter Ursula von der Leyen eerder op de dag al aangaf dat een oplossing dichtbij was. Brussel en Washington zullen samenwerken bij het gezamenlijk analyseren en aanpakken van niet-marktpraktijken van derde partijen die hun burgerluchtvaartuigsectoren kunnen schaden, aldus de twee partijen. De EU en de VS kwamen daarnaast overeen om de toepassing van importtarieven ter waarde van 11,5 miljard dollar voor een periode van vijf jaar op te schorten. In maart spraken Brussel en Washington al af om de heffingen op vliegtuigen en een reeks andere goederen, waaronder wijn en whisky, voor vier maanden op te schorten in een poging tot een deal te komen. Een oplossing van het 17-jarige vliegtuigconflict, de langste en duurste in de geschiedenis van de Wereldhandelsorganisatie, moet de handelsspanningen tussen de twee grootmachten en onderling sterk verweven economieën aanzienlijk verminderen. Von der Leyen en de Amerikaanse president Joe Biden ontmoetten elkaar vandaag in Brussel. Von der Leyen verwelkomde Biden eerder op Twitter: "we zijn vrienden, we zijn bondgenoten. En we kijken ernaar uit om samen te werken." De aandelen van Airbus en Boeing reageerden niet direct sterk op het nieuws. Update: om bevestiging toe te voegen ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.