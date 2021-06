Wall Street koerst hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden donderdag hoger, met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 steeg 0,6 procent en lag op koers voor een nieuw recordslot, de Dow Jones index won 0,5 procent en de Nasdaq ging 0,7 procent hoger.

Beleggers verwerken Amerikaanse inflatiecijfers die vanmiddag verschenen. De inflatie in de Verenigde Staten lag in mei met 0,6 procent op maandbasis iets hoger dan economen hadden verwacht. Ook de kerninflatie viel iets hoger uit.

Op jaarbasis stegen de prijzen in de VS in mei met 5,0 procent, de sterkste stijging sinds augustus 2008. "De tienjaarsrente in Amerika reageert nog rustig, net als de beurzen", zei analist Robbert Manders van IG. De tienjaarsrente steeg even naar 1,53 maar zakte daarna weer terug tot 1,48 procent.

Volgens valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe hebben de markten "alle reden om niet veel waarde te hechten aan deze inflatiecijfers: de Fed heeft immers duidelijk gemaakt door deze cijfers heen te willen kijken omdat basiseffecten door lockdown maatregelen van vorig jaar, gecombineerd met de hoge olieprijzen en versoepelingen van maatregelen dit jaar tot vervormde cijfers leiden."

De nieuwe steunaanvragen in de VS daalden afgelopen week, maar wel iets minder sterk dan voorzien.

"Ik denk dat de markt probeert te verwerken wat er op het rentevlak gebeurt", volgens analist Jack Janasiewicz van Natixis Investment Managers, De dalende benchmarktrendementen wijzen er volgens hem op dat beleggers "bang zijn voor inflatie, in tegenstelling tot de werkelijke inflatie". In dezelfde context denkt hij dat hogere grondstofprijzen, waaronder olie van bijna 70 dollar per vat, onderdeel zijn van hetzelfde verhaal. "Maar voor ons is de achtergrond nog steeds ondersteunend", zei hij. "Er is nog steeds sprake van rotatiehandel", voegde hij toe, verwijzend naar beleggers die overstappen van groei-aandelen naar meer cyclische sectoren.

De euro/dollar noteerde donderdagavond op 1,2175. De WTI-olieprijs handhaafde zich boven de 70 dollar.

Bedrijfsnieuws

Starbucks steeg een half procent, ondanks berichten dat de koffieketen in sommige filialen een tekort aan basisbenodigdheden heeft, waaronder kopjes en koffiesiropen, terwijl de keten inmiddels weer volledig operationeel is.

FuelCell Energy publiceerde donderdag teleurstellende kwartaalcijfers terwijl de aandeelhouders van Grubhub tijdens de aandeelhoudersvergadering akkoord gingen met de overname door Just Eat Takeaway. FuelCell verloor 11 procent en Grubhub daalde 1,5 procent.

GameStop ging 19 procent lager, hoewel de WallStreetBets-favoriet woensdag bemoedigende resultaten over het afgelopen kwartaal rapporteerde. GameStop zei tevens dat de Securities and Exchange Commission de handelsactiviteiten in zijn aandelen en die van de andere 'BANG' aandelen onderzoekt. AMC Entertainment, één van deze aandelen, noteerde 10 procent lager en BlackBerry verloor 4 procent.

UPS onderzoekt opties voor levering op dezelfde dag, maakte het bekend op zijn beleggersdag. Het aandeel noteerde 1,2 procent hoger.