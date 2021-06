Europese beleggers terughoudend na rentebesluit

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag overwegend lager gesloten. De Stoxx Europe 600 index steeg fractioneel bij een slot van 454,56 punten, de Duitse DAX verloor 0,1 procent tot 15.571,22 punten, de Franse CAC 40 sloot 0,3 procent lager en sloot op 6.546,49 punten en de Britse FTSE 100 won 0,1 procent op 7.088,18 punten.

De meeste aandacht ging uit naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank en Amerikaanse inflatiecijfers.

De ECB handhaafde conform de verwachting het monetaire beleid en had ook verder een verruimende boodschap. Het hogere tempo waarin opkopen worden gedaan onder het zogeheten Pandemic Emergency Purchase Programme wordt vooralsnog aangehouden.

In een toelichting op het besluit herhaalde ECB-voorzitter Christine Lagarde de visie van de centrale bank dat de stijgende inflatie is te wijten aan tijdelijke factoren. Hoewel de ECB verwacht dat de inflatie in de komende maanden oploopt, voorziet de centrale bank dat de inflatie de komende jaren wel onder de doelstelling van twee procent blijft. De onderliggende prijsdruk zal volgens Lagarde gematigd blijven.

De centrale bank verhoogde zijn inflatieprognose voor 2021 en 2022 naar respectievelijk 1,9 en 1,5 procent. De inflatieprognose voor 2023 werd gehandhaafd op 1,4 procent.

Daarnaast gaf de centrale bank zijn economische groeiprognoses af. Voor 2021 voorziet de centrale bank een groei van 4,6 procent, waar in maart nog werd uitgegaan van een groei van 4,0 procent. Voor 2022 verhoogde de centrale bank zijn prognose naar een groei van 4,7 procent, terwijl in maart nog werd uitgegaan van een groei 4,1 procent. In 2023 wordt een groei verwacht van 2,1 procent.

De ECB balanceert tussen een groeiversnelling van de economie in de eurozone en dovish retoriek, concludeerde valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe na het rentebesluit.

De marktreactie op de nieuwe economische ramingen en het commentaar van Lagarde was terughoudend, aldus Sammani. Zo liep de Duitse tienjaarsrente even licht op, naar -0,215 procent om vervolgens terug te zakken tot -0,245 procent.

De Amerikaanse variant steeg even naar 1,53 procent na het verschijnen van inflatiecijfers uit de VS. In mei liep de inflatie verder op naar 5 procent op jaarbasis. Hier was 4,7 procent verwacht. Ook de kerninflatie liep harder op.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,2165. Een vat WTI-olie steeg licht en bleef daarmee boven de 70 dollar per vat.

Bedrijfsnieuws

Autobouwer Stellantis is met dochter Peugeot lijdend voorwerp in een onderzoek van de Parijse justitie naar het dieselschandaal in Frankrijk. Het aandeel daalde 1,3 procent.

In Parijs voerde Credit Agricole de CAC 40 aan met een winst van 2,4 procent, terwijl Unibail-Rodamco-Westfield het hardst daalde en 2,4 procent lager sloot.

In Frankfurt deed Infineon goede zaken in de DAX met een plus van 2,2 procent, terwijl Siemens Energy met een verlies van 2,4 procent onderaan belandde.

Het aandeel van het Britse BT Group steeg 6,6 procent. Altice kocht een belang van 12,1 procent in BT, maar zegt niet van plan te zijn om het volledige telecombedrijf over te nemen. Wel noemde Altice BT een interessante kans om in te spelen op de uitrol van glasvezel in het Verenigd Koninkrijk.

Just Eat Takeaway daalde 1,0 procent, nadat de aandeelhouders van overnameprooi Grubhub akkoord gingen met die overname.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het slot in Europa hoger.