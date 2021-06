Spaanse bank BBVA schrapt 2.935 banen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Spaanse bank Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) is met vakbonden overeengekomen dat er 2.935 banen zullen verdwijnen. Dat meldde vakbond Comisiones Obreras dinsdag. Dit aantal geschrapte banen is lager dan de 3.798 ontslagen die de Spaanse bank eerder had aangekondigd. BBVA zegt dat de banen moeten verdwijnen door de verschuiving naar online bankieren en digitalisering. Het gaat om ongeveer 10 procent van het personeelsbestand in Spanje. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

