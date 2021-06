Adyen breidt diensten uit naar Verenigde Arabische Emiraten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Adyen gaat zijn betaaldiensten aanbieden in de Verenigde Arabische Emiraten. Dit maakte het Amsterdamse betaalbedrijf woensdagochtend bekend. Foodics, Fabergé en HMSHost International zullen tot de eerste klanten behoren die gebruik kunnen maken van de nieuwe diensten in de Arabische Emiraten, aldus Adyen. Het productaanbod en functionaliteiten in de Emiraten zullen overeenkomen met die in andere regio's. De uitbreiding naar de Emiraten kwam tot stand via een samenwerking met Network International, dat e-commerce bevordert in het Midden-Oosten en Afrika. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.