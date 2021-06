Beursupdate: AEX overtuigend hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs wist dinsdagochtend de openingswinsten verder uit te bouwen en noteerde rond een nieuw record. Kort na de klok van 11:00 uur won de AEX 1,4 procent op 718,70 punten.

Net als in de rest van Europa, werden de groene koersen gedragen door winsten bij financials, oliereuzen en mijnbouwaandelen. In de AEX stegen indexzwaargewichten ING en Royal Dutch Shell met twee tot drie procent.

Daarmee zijn de beurzen de maand juni goed begonnen na een degelijke maand mei, aldus analisten van Deutsche Bank. "Ondanks zorgen over de inflatie", zo stelden zij. De analisten zien bovendien een aanhoudende sterke op de grondstoffenmarkt, waarbij vooral de zilver- en goudprijzen aanzienlijk stijgen. Volgens Deutsche Bank zijn beleggers op zoek naar een bescherming tegen de oplopende inflatie.

Bovendien ziet Deutsche Bank de olieprijzen dit jaar fors stijgen in aanloop naar een verdere heropening van de wereldeconomie, terwijl cryptomunten onverminderd onder druk blijven staan nadat diverse autoriteiten zich negatief hebben uitgelaten over digitale valuta.

De Amerikaanse olie-future zat vanochtend met een winst van 2 procent op 67,63 dollar duidelijk in de lift. De future op de Brent olieprijs doorbrak daarnaast de 70 dollargrens. Vandaag komt oliekartel OPEC+ bij elkaar om te spreken over de huidige productieniveaus. Analisten van SEB stellen dat er geen grote wijzigingen in het beleid worden verwacht.

Het muntpaar euro/dollar kwam niet van zijn plaats.

Beleggers hadden vanochtend oog voor de vrijgave van de inkoopmanagersindices voor de industrie in de eurozone. De index voor de industrie in de eurozone steeg van 62,9 in april naar 63,1 in mei. Een voorlopige meting wees voor mei op 62,8.

"De economie van de eurozone blijft groeien in een tempo dat in bijna 24 jaar niet meer is gezien", zei econoom Chris Williamson van Markit in een toelichting. Dit wijst op een sterk economisch herstel in het tweede kwartaal, meent econoom.

Ook werden er voorlopige inflatiecijfers in mei in de eurozone vrijgegeven. De inflatie ging van 1,6 procent in april naar 2,0 in mei. Dit is ook iets meer dan verwacht. Economen rekenden op 1,9 procent.

De Chinese industrie bleek vanochtend iets harder gegroeid in mei, terwijl de Japanse industrie een kleine groeivertraging toonde.

Stijgers en dalers

Onder de volledig groengekleurde hoofdaandelen wonnen Besi, Royal Dutch Shell en Signify 2,5 tot 3,3 procent.

In de AMX ging Aperam aan kop met een winst van 5,7 procent op 48,23 euro na een positief analistenrapport. Kepler Cheuvreux zette het aandeel op de kooplijst, terwijl het koersdoel werd verhoogd van 39,00 naar 55,00 euro. AMG en Fugro wonnen tot 2 procent. PostNL leverde een procent in.

In de AScX won Ordina 2,0 procent. TomTom en Hunter Douglas verloren tot 0,8 procent.

Het lokaal genoteerde Envipco won bijna 14 procent na cijfers.