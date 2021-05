Renewi schrijft weer zwarte cijfers Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Renewi

(ABM FN-Dow Jones) Renewi heeft een bescheiden jaarwinst weten te boeken, volgend op een verliesjaar. Dat maakte het recyclingbedrijf donderdag bekend bij de cijfers over het gebroken boekjaar dan eindigde op 31 maart 2021. Het nettoresultaat draaide van 77,1 miljoen euro negatief naar 11 miljoen euro positief bij een omzet die daalde van 1.775 miljoen naar 1.694 miljoen euro. Onderliggend bleef de omzet op peil. De onderliggende EBIT kwam uit op 73,0 miljoen euro. Aanvankelijk mikte het bedrijf op 68,0 miljoen euro. Medio maart liet Renewi echter al weten dat het significant hoger zou uitkomen dan de toen beoogde 68 miljoen euro. Met name de tweede jaarhelft verliep volgens Renewi voorspoedig. Kasstroomtechnisch gezien verbeterde de situatie van de onderneming ook aanzienlijk met een aangepaste vrije kasstroom van 108,8 miljoen euro tegen 75,4 miljoen euro over een boekjaar eerder. De nettoschuld daalde van 457 miljoen euro naar 344 miljoen euro aan het einde van het boekjaar met een schuldratio van 2,2. Het bedrijf keert over het afgelopen boekjaar geen dividend uit, ofschoon toekomstig dividend wel een aandachtspunt blijft. Outlook Voor het lopende boekjaar verwacht Renewi op basis van de prestaties afgelopen jaar een hoger resultaat dan de recyclingsspecialist eerder voorzag, zonder een concreet getal te noemen. "Vooruitkijkend verwacht de Board een prestatie in dit boekjaar die significant hoger is dan de oude verwachtingen, gezien de sterke resultaten afgelopen jaar, vooral in de tweede jaarhelft, en de hoge recyclingprijzen." Renewi sprak donderdag van een sterke start van het nu lopende boekjaar en voorziet een herstel van volumes bij diverse segmenten in de belangrijke Commercial-divisie naar niveaus van voor de uitbraak van het coronavirus. Het bedrijf is wel waakzaam als het gaat om de vertraging in de Nederlandse bouwsector.

Het aandeel Renewi sloot woensdag 1,6 procent hoger op 0,63 euro.

