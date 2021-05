Amazon koopt filmstudio MGM Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Amazon neemt filmstudio MGM over voor 8,45 miljard dollar. Dat maakten de Amerikaanse bedrijven dinsdag bekend. MGM, de afkorting voor Metro Goldwyn Mayer, maakt al bijna honderd jaar speelfilms en bezit een collectie van meer dan 4.000 films, met wereldberoemde titels als James Bond, Tomb Raider, Robocop, Rocky, Silence of the Lambs en The Pink Panther. Ook beschikt MGM over een catalogus van 17.000 televisieshows. In totaal won de studio meer dan 180 Oscars en 100 Emmy's. De filmproducent zal worden samengevoegd met Amazon Studios. Amazon gaat MGM helpen om zijn cinematografische ‘erfgoed’ beter beschikbaar te maken voor zijn klanten. "De werkelijk financiële waarde achter deze deal is de schatkamer van intellectueel eigendom in de diepe catalogus die we opnieuw willen verbeelden en ontwikkelen, samen met het getalenteerde team van MGM”, zei Mike Hopkins van Prime Video en Amazon Studios. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

