China verbiedt verkoop grondstoffenfutures aan particuliere beleggers - media

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Toezichthouders in China hebben banken opgedragen om geen beleggingen gelinkt aan grondstoffenfutures te verkopen aan consumenten. Dit meldde persbureau Reuters woensdag op basis van bronnen. Daarmee willen de toezichthouders voorkomen dat consumenten flinke verliezen lijden door de volatiele grondstofprijzen. China wil zelfs dat banken hun huidige orderboeken opschonen om de blootstelling van particulieren aan grondstoffenfutures direct terug te brengen. "De risico's van deze beleggingen zijn voor gewone beleggers niet te overzien en kunnen zij ook niet dragen", aldus één van de bronnen tegenover Reuters. "Banken hebben bovendien de expertise niet om dergelijke producten aan te bieden", citeerde Reuters. China maakt zich al langer zorgen over de stijgende grondstoffenprijzen en probeert deze af te remmen door verbale interventie. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

