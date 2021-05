Wall Street koerst af op lager slot Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden woensdag lager met nog een paar uur handel te gaan. De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,6 procent tot 4.101,55 punten, de Dow Jones index verloor 0,8 procent op 33.804,06 punten en de Nasdaq noteerde 0,5 procent lager op 13.232,47 punten.



De Amerikaanse aandelenmarkten zetten daarmee de neerwaartse trend voort, vanwege zorgen over de inflatie. Het zwaartepunt ligt woensdag bij de publicatie van de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve om 20.00 uur , waarbij de markt inzicht hoopt te krijgen in de visie van de Amerikaanse centrale bank met betrekking tot de inflatie. "De belangrijkste motor zijn nu de centrale banken", zei marktanalist Nadège Dufossé van Candriam. Ze verwacht dat de Fed tot september zal wachten met het afgeven van een tijdlijn voor het afbouwen van stimuleringsmaatregelen. Tegen die tijd zouden macro-data een duidelijker beeld moeten geven van de vooruitzichten voor de inflatie. Op macro-economisch vlak werd woensdag tevens bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de Verenigde Staten vorige week is gestegen met 1,2 procent. De marktindex steeg van 715,3 tot 724,2. De euro/dollar noteerde op 1,2209. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,2231 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,2220 op de borden.



Olie noteerde woensdag tot 3,0 procent lager, nadat uit de meest recente data van de Amerikaanse Energy Information Administration bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week zijn gestegen met 1,3 miljoen vaten tot 486,0 miljoen vaten. Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een drietal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en de Philadelphia Fed-index, gevolgd door de leidende indicatoren van april. Bedrijfsnieuws Lowe’s zag de omzet en winst in het eerste kwartaal hard stijgen, meer dan analisten ook hadden voorzien. Voor 2021 rekent de bouwmarkt op een operationele marge van 12 procent bij een omzet van 86 miljard dollar. Het aandeel daalde 1,6 procent. Target behaalde een vergelijkbare omzetgroei van krap 23 procent en de winst per aandeel steeg met 643 procent. Ook voor het tweede kwartaal en de rest van dit jaar rekent de warenhuisketen op groei. Het aandeel won 5,4 procent. JD.com heeft het afgelopen kwartaal een hogere omzet gerealiseerd, maar operationeel minder winst geboekt. Het aantal actieve gebruikers steeg in de eerste maanden van dit jaar met 29 procent naar net geen 500 miljoen. Het aandeel noteerde 1,2 procent hoger. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

