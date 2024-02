Update: Europees Hof vindt coronasteun KLM onwettig Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Het Europese Hof van Justitie van de Europese Unie heeft de coronasteun aan KLM onwettig verklaard. Dit werd woensdag bekend. Het betreft een steunpakket ter waarde van 3,4 miljard euro. Deze steun bestond uit een staatsgarantie voor een banklening en uit een staatslening. "Air France-KLM en KLM nemen kennis van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 7 februari 2024, waarbij een besluit van de Commissie van 2021, waarbij diverse Nederlandse staatssteunmaatregelen tijdens de Covid-19 crisis werden goedgekeurd, nietig werd verklaard", zei Air France-KLM Group donderdag in een reactie. "Air France-KLM en KLM zullen dit arrest zorgvuldig bestuderen en de gevolgen ervan beoordelen. Zij zullen overwegen of zij op juridische punten in beroep zullen gaan bij het Hof van Justitie van de Europese Unie", zei Air France-KLM Group donderdag verder. In 2020 keurde de EC de steun nog goed. De maatregel had tot doel KLM tijdelijk liquiditeiten te verschaffen in verband met de coronapandemie. In 2021 verklaarde het Gerecht van de Europese Unie het besluit van de Commissie echter nietig om in juli 2021 een nieuw besluit vast te stellen, waarin het standpunt werd ingenomen dat de staatssteun verenigbaar was met de interne markt. Ryanair stelde hiertegen beroep in. Het Gerecht verklaarde woensdag de goedkeuring van de betreffende steun opnieuw nietig. "Het is namelijk van oordeel dat de Commissie een fout heeft begaan bij de identificatie van de begunstigden van de verleende staatssteun, door de holding Air France-KLM en Air France, twee vennootschappen die deel uitmaken van de groep Air France-KLM, niet als begunstigden aan te merken", verklaarde het Hof. Tegen de beslissing van het Gerecht kan binnen een termijn van twee maanden en tien dagen vanaf de betekening ervan een tot rechtsvragen beperkte hogere voorziening worden ingesteld bij het Hof. In de reactie donderdag zei Air France-KLM verder dat "KLM de leningen die zijn verstrekt op grond van de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun Covid-19 in juni 2022 volledig heeft terugbetaald en dat Air France-KLM op 19 april 2023 heeft voldaan aan alle exit-vereisten van alle staatssteun die is verstrekt op grond van de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun Covid-19." Update: om reactie van Air-France-KLM toe te voegen. Bron: ABM Financial News

