Galapagos start nieuwe studie naar filgotinib

(ABM FN-Dow Jones) Galapagos is begonnen met een fase-4-studie naar in de praktijk behaalde resultaten met het middel filgotinib, om meer inzicht te krijgen in de werkzaamheid en veiligheid. Dat maakte het biotechbedrijf dinsdag bekend.

De eerste deelnemer is gerekruteerd, meldde Galapagos. Het bedrijf wil 1.500 patiënten met reumatoïde artritis in heel Europa betrekken in het onderzoek, dat kijkt naar de werkzaamheid, veiligheid en de uitkomsten die de patiënten zelf rapporteren, terwijl zij maximaal twee jaar het middel filgotinib krijgen toegediend.

De rapporten van patiënten zullen via mobiele communicatiemiddelen worden verzameld.

Galapagos hoopt met het onderzoek patiënten in beeld te krijgen die bij de gerandomiseerde en placebogecontroleerde onderzoeken niet meededen vanwege de strenge selectiecriteria. Dit zou een sterkere wetenschappelijke basis opleveren voor het juiste gebruik van het middel.



Het onderzoek hoopt op betere inzichten in de effecten van vroege behandeling op pijn en vermoeidheid bij patiënten. Ook wil men onderzoeken hoe lang patiënten de behandeling doorzetten en of behandelingseffecten of kenmerken van patiënten daarbij een rol spelen.

Het aandeel Galapagos kreeg eind vorig jaar een harde klap nadat de Amerikaanse toezichthouder filgotinib niet goedkeurde voor de Amerikaanse markt. de Amerikaanse partner Gilead stapte toen uit het project in de VS en liet aan Galapagos de leidende rol voor het middel in Europa.