AEX start handelsweek vermoedelijk nipt in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat de nieuwe handelsweek waarschijnlijk hoger van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,2 procent. Op Wall Street sloot hoofdgraadmeter S&P 500 vrijdagavond 1,5 procent hoger.

Afgelopen week ging de AEX nog gebukt onder rentevrees en de index verloor na een enerverende handelsweek op weekbasis 2,1 procent op een slotstand van 703,33 punten. Op individueel fondsenniveau waren de uitschieters fors.

Met name Amerikaanse inflatiecijfers woensdag waren verantwoordelijk voor nervositeit op de internationale aandelenmarkten. De inflatie in de Verenigde Staten in april van 4,2 procent op jaarbasis loopt flink uit de pas met de door de Federal Reserve vastgestelde rente rond het nulpunt, hetgeen leidde tot een fel debat.

Optimisten, waaronder Fed-voorzitter Jerome Powell, zien de hoge inflatie als een tijdelijk fenomeen en zij benadrukken de bijzondere vergelijkingsbasis. Een jaar geleden noteerden de Amerikaanse olie-futures na het losbarsten van de corona-crisis kortstondig nog negatief en consumenten en bedrijven hielden de hand op de knip in afwachting van een imploderende economie.

Dit bleek echter alleszins mee te vallen door de impact van scherpe renteverlagingen en overheden die royaal de knip trokken. Sceptici wijzen er in dit verband echter op dat het blijven vasthouden aan monetaire financiering en forse begrotingstekorten plaats vindt op een moment dat oververhitting dreigt.

Zo gooide miljardair Stanley Druckenmiller, onder meer voormalig beheerder van het Quantum fonds van George Soros, begin vorige week nog olie op het vuur door te stellen dat "ik kan geen enkele periode in de geschiedenis vinden waarin het [Amerikaanse] monetair- en fiscaal beleid zo uit de pas liep met de economische omstandigheden, niet één", zei Druckenmiller.

Op Wall Street besloten beleggers vrijdagavond evenwel dat glas halfvol is. De rente is nog steeds extreem laag, waardoor alternatieven voor aandelen schaars zijn, en een rap oplopende inflatie kan bedrijven ook in de kaart spelen. Vooral techbeurs Nasdaq liet vrijdagavond een flink herstel zien met een koerswinst van 2,3 procent.

DoorDash, concurrent van Takeaway’s overnameprooi GrubHub, stond in het brandpunt van de belangstelling na vrijgave van cijfers. De Amerikaanse maaltijdbezorger behaalde het afgelopen kwartaal een veel hogere omzet, ondanks een versoepeling van de coronamaatregelen, en zag het verlies onder de streep dalen. Het aandeel klom maar liefst 22,4 procent.

Azië en olie

In Azië laten de beurzen vanochtend een verdeeld zien na onder meer de vrijgave van Chinese macrocijfers. De Chinese industriële productie steeg in april op jaarbasis conform verwachting met 9,8 procent, terwijl de detailhandelsverkopen met maar liefst 17,7 procent in de lift zaten. Dit laatste cijfer was evenwel toch nog lager dan de inschatting vooraf van analisten gepolst door persbureau Reuters, die rekenden op een stijging met 24,9 procent.

De beurs in Tokio koerst 1,3 procent lager, terwijl de Taiex index in Taiwan zelfs meer dan 3 procent prijs geeft, nadat door een heropleving van het aantal coronabesmettingen extra restricties in het land werden ingevoerd.

De Chinese beurzen noteren dankzij onder meer winst voor techondernemingen wel duidelijk in het groen. Techgigant Tencent wint bijna 3 procent.

Op een settlement van 65,37 dollar werd een vat West Texas Intermediate vrijdagavond 2,4 procent duurder. Op weekbasis steeg de WTI-olieprijs 0,7 procent. Vanochtend noteert de Amerikaanse olie-future stabiel.

Bitcoin ging vanochtend onderuit met 14 procent naar 43.090 dollar, nadat Elon Musk in een nachtelijke Twitter-tirade onder meer suggereerde dat Tesla mogelijk dit kwartaal al zijn bitcoins verkoopt.

Het muntpaar euro/dollar noteerde vanochtend stabiel op 1,2129.

Inflatie in Europa

Woensdag staat in het teken van de Europese en Britse inflatie. Na de stevig opgelopen inflatie in april in de VS staan beleggers deze week op scherp voor de situatie in Europa.

Als ook in Europa de inflatie stevig oploopt, zal de vrees voor een krapper monetair beleid nog meer aan kracht winnen. De lange rentes in Amerika gingen vorige week alvast hoger, om vervolgens iets terug te zakken. Ook de Duitse tienjaarsrente stijgt en kruipt daarmee dichter naar het nulpunt.

Voor het eerste sinds mei 2019 noteerde de Nederlands tienjaarsrente afgelopen week niet meer negatief.

Vandaag hebben beleggers onder meer oog voor Empire State index en het vertrouwen van Amerikaanse huizenbouwers.

Bedrijfsnieuws

De omzet van B&S daalde afgelopen kwartaal met 6 procent van 420,5 miljoen tot 395,6 miljoen euro. Hiervan was ongeveer de helft het gevolg van wisselkoerseffecten. B&S verwacht dat de brutomarge gedurende het jaar geleidelijk zal verbeteren en is vol vertrouwen dat de financiële doelen voor het jaar zullen worden behaald.

IMCD Colombia neemt Siliconas y Químicos uit Bogotá over. Financiële details vermeldde IMCD vrijdagavond niet. Siliconas y Químicos behaalde in 2020 een omzet van 9 miljoen dollar en voegt 25 werknemers toe aan het team van IMCD Colombia.

Credit Suisse verlaagde maandagochtend het advies voor IMCD van Outperform naar Neutraal. Het koersdoel werd evenwel opwaarts bijgesteld van 115,00 naar 120,00 euro.

Kepler Cheuvreux verhoogde het advies voor Alfen van Houden naar Kopen met een onveranderd koersdoel van 74,00 euro.

Wereldhave trok de banden met modebedrijf en huurder The Sing aan. Er werden door de twee partijen 3 huurovereenkomsten in Tilburg verlengd voor meer dan 17.000 vierkante meter.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg vrijdag 1,5 procent bij een slot van 4.173,85 punten, de Nasdaq won 2,3 procent tot 13.429,98 punten en de Dow Jones index ging 1,1 procent hoger bij een slotstand van 34.382,13 punten.