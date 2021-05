Beursblik: Degroof Petercam verhoogt koersdoel OCI Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft woensdag het koersdoel voor OCI verhoogd van 25,00 naar 28,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Analist Frank Claassen besloot zijn taxaties te verhogen na de resultaten van OCI in het eerste kwartaal, waarbij de outlook zelfs wijst op een nog beter tweede kwartaal, aldus de analist. "De sterke prijsverhogingen voor kunstmest en methanol sorteren duidelijk effect", aldus Claassen. De analist verhoogde zijn ramingen voor de REBITDA met 29 procent voor 2021 en met 9 procent voor 2022, naar respectievelijk 1,56 en 1,45 miljard dollar. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

