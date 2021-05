Accsys haalt met eerste emissie 33 miljoen euro op Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Accsys

(ABM FN-Dow Jones) Accsys heeft met de uitgifte van nieuwe aandelen conform verwachting 33 miljoen euro van de in totaal beoogde 37 miljoen euro opgehaald. Dit meldde de houtveredelaar met een fabriek in Arnhem donderdag. Accsys wilde vooraf via een versnelde boekprocedure circa 33 miljoen euro ophalen en met een afzonderlijk open bod nog eens circa 4 miljoen euro ophalen met de plaatsing van meer dan 2,4 miljoen gewone aandelen Accsys. Na aftrek van de kosten blijft er circa 35 miljoen euro over. De 33 miljoen euro is goed voor 11,8 procent van het geplaatste aandelenkapitaal, of 20.005.325 nieuwe gewone aandelen Accsys. De aandelen werden geplaatst tegen 1,65 euro per gewoon aandeel, circa 3,7 procent onder de slotnotering van 5 mei 2021 van 1,714 euro per gewoon aandeel. Accsys wil deze netto-opbrengst gebruiken voor de financiering van de uitbreiding van de activiteiten in Noord-Amerika, waar het concern een fabriek wil bouwen, en om extra kapitaal in kas te hebben om de voortdurende groei van het bedrijf te ondersteunen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

