Beursblik: sterk eerste kwartaal OCI

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) OCI heeft een sterk eerste kwartaal achter de rug, dankzij de cyclische verbetering in de prijzen van de belangrijkste producten van het bedrijf. Dit oordeelde JPMorgan Cazenove woensdag. In het afgelopen kwartaal bedroeg de aangepaste EBITDA 451,8 miljoen dollar, hetgeen significant meer was dan het resultaat een jaar eerder dankzij hogere volumes en hogere prijzen bij de segmenten stikstof en methanol. De vrije kasstroom was met 308 miljoen dollar bovendien hoger dan de negatieve vrije kasstroom van 98 miljoen dollar een jaar eerder, dankzij het hogere EBITDA-resultaat, het lagere werkkapitaal en lagere capex. Op basis van de ontwikkelingen in de volumes en prijzen, verwacht OCI een sterker tweede kwartaal met een hoger aangepaste EBITDA dan in het eerste kwartaal en een verdere afbouw van de schulden in het lopende tweede kwartaal. De consensus mikt voor dit jaar op een resultaat van 1.344 miljoen dollar, hetgeen volgens JPMorgan een groei impliceert van 55 procent. JPMorgan Cazenove heeft een Onderwogen advies op OCI met een koersdoel van 12,00 euro. Het aandeel OCI koerste woensdagochtend 6,6 procent hoger op 20,50 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

