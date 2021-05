Merck verhoogt outlook Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Merck heeft de outlook voor 2021 verhoogd na sterke prestaties in het eerste kwartaal. Dit bleek woensdag uit de voorlopige cijfers van de Duitse farmaceut. Het Duitse farma- en chemiebedrijf verwacht dat de omzet dit jaar ruwweg tussen de 18,5 miljard en 19,5 miljard euro zal uitkomen. Dit in vergelijking met een eerdere verwachting van een sterke autonome groei. De aangepaste EBITDA zou in 2021 ruwweg tussen de 5,4 miljard en 5,8 miljard euro moeten liggen, aldus het bedrijf. Eerder rekende de farmaceut op een hoge enkelcijferige tot lage dubbelcijferige autonome groei. De aangepaste winst per aandeel voor 2021 zal naar verwachting ongeveer tussen 7,50 en 8,20 euro bedragen, aldus het bedrijf. De nieuwe outlook is gebaseerd op de goede prestaties in het eerste kwartaal, met een netto-omzet van 4,63 miljard euro en een aangepaste EBITDA van 1,51 miljard euro, in vergelijking met een omzet van 4,37 miljard euro en een aangepaste EBITDA van 1,18 miljard een jaar eerder. Merck zal de volledige resultaten over het eerste kwartaal op 12 mei bekendmaken. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.