Futures voorspellen lagere opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures voorspellen dinsdag een overwegend lagere opening voor Wall Street. Rond lunchtijd noteerde de S&P 500-future 0,1 procent lager, terwijl de Dow Jones-future een fractie steeg en de Nasdaq op koers lag voor een 0,3 procent lagere opening.

De beurzen in New York sloten maandag nog overwegend hoger, hoewel techaandelen werden verkocht.

Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade zijn er voor beleggers een aantal redenen op optimistisch te zijn, zoals het heropenen van economieën en het versoepelen van coronamaatregelen.

Daar staat wel tegenover dat de coronasituatie in India ernstig is, aldus Aslam. Beleggers zijn volgens de marktanalist zeker bezorgd over de impact daarvan op de mondiale economie, hoewel dat momenteel nog niet echt zichtbaar is in het marktsentiment.



Op macro-economisch vlak verschijnen vanuit de Verenigde Staten dinsdag cijfers over de handelsbalans en fabrieksorders in maart en een inkoopmanagersindex voor de regio New York in april.

De euro/dollar verloor een half procent aan waarde op 1,2011.

Een vat WTI-olie werd 1,9 procent duurder en handelde op 65,66 dollar.

Bedrijfsnieuws

DuPont heeft in het eerste kwartaal beter gepresteerd dan verwacht. De aangepaste winst per aandeel van 0,91 dollar van het chemieconcern was boven de analistenverwachting van 0,75 dollar. De winstverwachting voor heel 2021 werd verhoogd naar een bandbreedte van 3,60 tot 3,75 dollar per aandeel, waar de FactSet-consensus rekende op 3,41 dollar.

Vanmiddag openen onder meer nog Pfizer en ConocoPhillips de boeken. Lyft is na het slot in New York aan de beurt.

Slotstanden

De Dow Jones-index sloot maandag 0,7 procent hoger bij een slot van 34.113,23 punten, terwijl hoofdgraadmeter S&P 500 0,3 procent steeg tot 4.192,66 punten. Techbeurs Nasdaq leverde 0,5 procent in bij een slotstand van 13.895,12 punten.