Stijging in omzet en winst voor Adecco Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Adecco

(ABM FN-Dow Jones) Adecco heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de winst en omzet autonoom en op een aangepaste basis zien groeien met een versnelling in maart en april. Dit bleek dinsdag uit de kwartaalresultaten van de uitzender. Afgelopen kwartaal boekte Adecco een nettowinst van 124 miljoen euro tegen een verlies van 348 miljoen euro een jaar eerder. De omzet steeg met 2 procent op autonome en aangepaste basis tot 4.971 miljoen euro. In maart kwam de omzet 9 procent hoger uit, maar maart vorig jaar was de eerste maand waarover de effecten van de uitbraak van de pandemie zichtbaar werden. Het EBITA resultaat bedroeg afgelopen kwartaal 201 miljoen euro tegen 136 miljoen euro een jaar eerder. De vrije kasstroom kwam uit op 89 miljoen euro. Dit was een jaar eerder nog 30 miljoen euro. Outlook In april lijkt de trend van herstel op kwartaalbasis zich voort te zetten, aldus Adecco. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.