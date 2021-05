Beursblik: koude douche KPN Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: KPN

(ABM FN-Dow Jones) De melding van KPN dat het twee overnamepogingen heeft afgewezen voelt vermoedelijk als een koude douche, na maanden van speculatie. Dit stelt analist Vivien Maquet van Degroof Petercam maandag. KPN werd door de combinatie EQT en Stonepeak benaderd voor een overname. Een overnameprijs noemde de combinatie niet. Ook werd KPN door KKR benaderd. Het bestuur van KPN besloot beide pogingen af te wijzen, "aangezien ze geen tastbare en significante toegevoegde waarde opleveren". Hoewel KPN geen bedragen noemde, wist de Britse zakenkrant Financial Times een waardering te noemen van 18 miljard euro, ofwel 3 euro per aandeel, aldus Maquet. "Wij blijven van mening dat de kans op een succesvolle overname van KPN erg klein is", schreef de analist. De zakenbank heeft een Houden advies op KPN met een koersdoel van 2,70 euro. Het aandeel daalde maandag 3,7 procent naar 2,76 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

