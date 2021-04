Video: prima cijfers Besi stemmen markt niet tevreden Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BE Semiconductor Industries heeft ondanks prima cijfers de markt niet tevreden weten te stellen. Dit zegt analist Jos Versteeg van InsingerGilissen vrijdag voor de camera tegen ABM Financial News. De omzet en de brutomarge kwamen aan de onderkant van de outlook van Besi uit. "Ik kan me wel voorstellen dat het wat teleurstelt", aldus Versteeg, wijzend op de mededeling van Besi eerder deze maand dat de orderinstroom "buitengewoon" sterk was. Een verdubbeling op kwartaalbasis, maar dan stelt een omzet en marge aan de onderkant van de outlook wat teleur, aldus de analist. De verwachtingen van Besi voor het tweede kwartaal "is nog prima in lijn" met de 200 miljoen euro die InsingerGilissen al voorzag. En met een marge van circa 59 procent zorgt dit voor een fors hogere operationele winst, aldus de analist. Klik hier voor: Prima cijfers Besi stemmen markt niet tevreden ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

