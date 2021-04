Omzetgroei Besi aan onderkant eigen bandbreedte Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BE Semiconductor Industries heeft in het eerste kwartaal van 2021 meer omzet geboekt. Dit bleek vrijdag uit cijfers van de Duivense toeleverancier van de halfgeleiderindustrie. CEO Richard Blickman wees in een toelichting op een nieuwe cyclus voor smartphones met 5G en een herstel van de auto-industrie. Begin deze maand meldde de Duivense toeleverancier van de halfgeleidersector al dat de orders in het eerste kwartaal ruimschoots zijn verdubbeld tot 327 miljoen euro, een stijging van 108 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020 en zelfs een plus van 176 procent op jaarbasis. De omzet kwam afgelopen kwartaal 30,5 procent hoger uit dan een kwartaal eerder, op 143,2 miljoen euro, met een brutomarge van 58,2 procent. Bij de laatste jaarcijfers rekende Besi voor de eerste drie maanden van dit jaar op een omzetgroei van 30 tot 40 procent met een brutomarge van 58 tot 60 procent. CEO Blickman zei in een toelichting dat een deel van de omzet is doorgeschoven naar het tweede kwartaal vanwege problemen in de aanvoerketen. Netto verdiende Besi afgelopen kwartaal 37,6 miljoen euro, een daling op kwartaalbasis van 15,7 procent. Op jaarbasis steeg de winst evenwel met 171 procent. De kaspositie stond eind maart op 216 miljoen euro. Outlook Voor het lopende tweede kwartaal rekent Besi op een omzetgroei op kwartaalbasis met 30 tot 40 procent en een brutomarge tussen de 58 en 60 procent. De operationele kosten zullen licht dalen, is de verwachting. Verder meldde Besi dat de ordertrend in het begin van het tweede kwartaal nog altijd gunstig is, onder meer met opdrachten voor hybrid bonding systems. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

