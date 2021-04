Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel DSM Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: DSM

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor DSM verhoogd van 160,00 naar 170,00 euro, met behoud van het koopadvies, in aanloop naar de kwartaalcijfers. Na de succesvolle reorganisatie bij DSM zal de aandacht van beleggers zich richten op de resterende verborgen waarde, na de eventuele desinvesteringen van de materialendivisie. De biomedische activiteiten, die verstopt zitten in het innovatiesegment, en die materialen verkoopt voor industrie van medische apparatuur, is volgens de bank zo'n verborgen waarde. De waarde van dit onderdeel zou meer dan 1 miljard euro kunnen zijn, met een verwachte groei van circa 7 à 8 procent bij een EBITDA-marge van bijna 30 procent. De afgelopen jaren lag deze groei veel lager, onder andere door concurrentie in het voormalige onderdeel dat materialen voor contactlenzen maakte, en door het aflopen van royalty’s op het collageenproduct AngioSeal, dat slagaders kan dichten. Nu deze kwesties zijn opgelost, is sterke groei mogelijk, onder andere dankzij Dyneema Purity. Hoewel het onderdeel klein is met een omzet van 150 miljoen euro, worden sectorgenoten zoals Surmodics en BoneSupport hoog gewaardeerd, merkte Berenberg op. De aanstaande cijfers over het eerste kwartaal zullen "geruststellend saai" zijn, voorzien de analisten. Zij rekenen op een autonome groei van circa 5 procent bij human nutrition, dankzij de vraag naar dieetsupplementen. In de cyclische materialen-tak rekenen de analisten op een volumegroei van meer dan 10 procent dankzij een herstel in de sector. De analistenconsensus voor een EBITDA van 423 miljoen euro vindt Berenberg iets aan de lage kant. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

