Tekort aan halfgeleiders steeds breder probleem - media

(ABM FN-Dow Jones) Het tekort aan halfgeleiders raakt niet alleen de auto-industrie, maar ook makers van smartphones, televisies en andere huishoudelijke apparaten. Dit stelden Aziatische toeleveranciers volgens de Financial Times. Een ban op bepaalde Chinese technologiebedrijven door bijvoorbeeld Washington heeft dit tekort alleen maar verergerd, aldus de zakenkrant. De FT noemt onder meer Samsung Electronics en LG Electronics als fabrikanten die door een tekort aan chips hun productie dreigen te zien vertragen. En die vertragingen kunnen wel tot in 2022 duren, voegde de krant toe. Zo is Samsung volgens toeleveranciers van verschillende componenten voor smartphones minder beginnen te bestellen omdat het te weinig chips heeft voor nieuwe smartphones. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

