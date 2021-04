Tientallen miljarden verlies voor luchtvaartsector in 2021 Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De luchtvaartsector zal dit jaar bijna 48 miljard dollar verlies lijden. Dit is de verwachting van brancheorganisatie IATA. Hoewel nog altijd een groot verlies, is het wel substantieel minder dan de 126 miljard dollar die vermoedelijk in 2020 verloren ging. "De crisis duurt langer en is dieper dan iemand ook maar kon vermoeden", aldus topman Willie Walsh van IATA. IATA verwacht dat dit jaar 2,4 miljard mensen het vliegtuig zullen pakken, waarbij vooral de tweede jaarhelft voor herstel moet zorgen. Desondanks zullen luchtvaartmaatschappijen 81 miljard dollar aan cash verbranden, waarschuwt Walsh. De omzet zal dit jaar uitkomen op 458 miljard dollar. Dat is slechts 55 procent van de 838 miljard dollar omzet die in 2019 werd gerealiseerd. Wel ligt de omzet dit jaar daarmee 23 procent hoger dan in 2020. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

