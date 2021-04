Video: beleg in aandelen gericht op binnenlandse consumptie Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nu overal ter wereld coronavaccins worden uitgerold, beginnen de beperkingen af te nemen en zien we een toename van de hoogfrequente mobiliteitsgegevens. Beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management denkt dat het interessant is om te beleggen in aandelen gericht op binnenlandse consumptie. Na een periode van beperkingen aan het begin van het jaar zijn de Chinese gegevens volgens hem weer genormaliseerd, en in de VS en het VK, waar de uitrol van vaccins goed is gevorderd, begint de activiteit snel toe te nemen. "Het herstel in Europa kan wat vertraging oplopen, maar de uitrol van vaccins zal de komende maanden naar verwachting versnellen. De toenemende wereldwijde activiteit zou de op binnenlandse consumptie gerichte aandelen moeten ondersteunen en wij zien verder opwaarts potentieel voor de winstramingen in deze cyclische sectoren." Er blijven echter vraagtekens bestaan over de nabije toekomst van het internationale reizen. "Beleggers kunnen zich dus misschien beter richten op meer binnenlands gerichte herstelverhalen, tot het vooruitzicht voor buitenlandse reizen duidelijker wordt", aldus Juvyns. Klik hier voor: beleg in aandelen gericht op binnenlandse consumptie ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

