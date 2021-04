Olieprijs stijgt verder Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag verder gestegen. Op een settlement van 63,46 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,5 procent duurder. Analist Fawad Razaqzada van ThinkMarkets denkt dat wanneer de prijs voor WTI door de weerstand van 63,60 dollar weet te breken, deze verder kan stijgen. De olieprijs weet de opwaartse trend deze week goed vast te houden, onder meer na het verschijnen van positieve marktrapporten van de OPEC en het Internationaal Energieagentschap. Zowel de OPEC als het IEA toonden zich daarin positiever over de verwachte vraag naar olie in 2021. "Het optimisme over de vraag blijft een belangrijk component, met recente data uit de VS die aantonen dat de mobiliteit is toegenomen tot niveaus hoger dan voor de uitbraak van Covid-19", aldus analist Robbie Fraser van Schneider Electric. Fraser wees verder op de gesprekken over een atoomakkoord tussen Iran en andere wereldmachten en de eventuele terugkeer van de VS. "De recente aanval op nucleaire installaties van Iran zal toekomstige gesprekken nog complexer maken", aldus de analist. De aanval vertraagt het tijdspad van Iran om atoomwapens te ontwikkelen, maar daardoor is het land ook begonnen met de productie van hoogverrijkt uranium, aldus Fraser. Omdat er voorlopig geen zicht is op een deal wordt de oliemarkt vooralsnog niet overspoeld met Iraanse olie. Het IEA waarschuwde eerder deze week wel dat Teheran de productie flink heeft opgevoerd, mogelijk omdat men rekent op een versoepeling van Amerikaanse exportsancties. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

