Europese beurzen sluiten hoger

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag overwegend hoger gesloten. De Stoxx Europe 600 index steeg 0,5 procent bij een slotstand van 438,55 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,3 procent naar 15.255,33 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,4 procent met een stand van 6.234,14 punten. De Britse FTSE won 0,6 procent op een slot van 6.983,50 punten.

De Spaanse en Italiaanse beurzen moesten het doen met lichte verliezen.

Analist Michael Hewson van CMC Markets wees specifiek op de recordstanden voor de Stoxx Europe 600 en voor de FTSE 250. Volgens hem worden met name Britse aandelen aantrekkelijker nu het Verenigd Koninkrijk zich opmaakt om de economie verder te heropenen.

Terwijl het Europese cijferseizoen volgende week pas echt op stoom komt, kunnen beleggers deze week al aan de slag met Amerikaanse kwartaalresultaten, zoals die van de grote banken. Dit bleken tot nog toe beter dan verwacht, maar marktstrateeg Tom Kinmonth van ABN AMRO wees op de tegenvallende kredietgroei.

Dit zou volgens de marktkenner een slecht voorteken kunnen zijn voor Europese financials die zich richten op dit soort traditionele bankactiviteiten. Bovendien hebben Europese banken te maken met een negatief renteklimaat.

Volgens economen van Capital Economics is ook het uitstellen van de vaccinaties met het Johnson & Johnson-vaccin een domper, omdat de algemene vaccinatie-uitrol in de EU hiermee zeker een maand vertraging oploopt.

Zowel uit Duitsland als Frankrijk kwamen donderdag bevestigingen van eerder gemelde inflatiedata over maart. Die laten conform de verwachting van de ECB een opwaartse trend zien. In Duitsland kwam de inflatie op jaarbasis uit op 1,7 procent, tegen 1,3 procent in februari.

In Frankrijk stegen de consumentenprijzen in maart met 1,1 procent, na een inflatie van 0,6 procent in februari.

De euro/dollar noteerde rond het Europese slot op 1,1962. Een vat WTI-olie werd donderdag iets duurder.

Bedrijfsnieuws

Deliveroo is in het eerste kwartaal van 2021 verder gegroeid. Deliveroo verwacht dat het groeitempo zal afnemen zodra de lockdowns worden teruggeschroefd. Hoe groot de terugval zal zijn, is volgens de Britse maaltijdbezorger nog niet in te schatten. Het aandeel verloor 3,8 procent. Sectorgenoten als Just Eat Takeaway en Delivery Hero wonnen respectievelijk 0,8 en 1,7 procent.

Het industriële conglomeraat ABB kende een beter eerste kwartaal dan verwacht, zeker tijdens de laatste weken van maart, zei het Zweeds-Zwitserse bedrijf donderdag. Het aandeel sloot 3,3 procent hoger.

Reclamebedrijf Publicis Groupe kwam met positieve resultaten over het eerste kwartaal, waarin de autonome omzet met bijna 3 procent steeg en verwacht een omzetgroei van 10 procent in het tweede kwartaal. Het aandeel steeg 3,3 procent en ging daarmee aan kop in Parijs.

Vastgoedbedrijf Deutsche Wohnen deed goede zaken in Frankfurt. Het aandeel steeg 2,5 procent nadat het Duitse constitutionele hof oordeelde dat de huurbevriezing in Berlijn onwettig is.

GlaxoSmithKline steeg 4,6 procent in Londen door berichten dat het activistische Elliott Management een belang heeft genomen in de farmaceut, aldus Hewson van CMC.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het slot in Europa duidelijk in het groen.