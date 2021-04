Bank of America boekt miljarden terug uit stroppenpot Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft in het eerste kwartaal van 2021 fors meer winst geboekt, dankzij een vrijval van voorzieningen uit de stroppenpot, maar zag het leningenboek ook fors krimpen, terwijl de spaartegoeden van klanten met een kwart toenamen. Dit bleek donderdag uit de kwartaalrapportage van de Amerikaanse bank. Het aandeel steeg in de handel voorbeurs, nadat de bank een aandeleninkoopprogramma ter waarde van maximaal 25 miljard dollar aankondigde. Dit komt overeen met ongeveer 7 procent van de marktkapitalisatie. De nettowinst steeg van 4,0 miljard dollar een jaar eerder naar 8,1 miljard dollar afgelopen kwartaal. Per aandeel ging de winst van 0,40 naar 0,86 dollar. Analisten rekenden gemiddeld op 0,66 dollar, volgens FactSet. Waar de bank in het eerste kwartaal van vorig jaar nog 4,8 miljard dollar in de stroppenpot voor oninbare leningen stopte, kon daar na de eerste drie maanden van dit jaar juist 1,9 miljard dollar uit worden teruggeboekt. Exclusief deze post, en voor belastingen, daalde het resultaat juist van 9,3 miljard naar 7,3 miljard dollar. De totale inkomsten bleven gelijk op 22,8 miljard dollar. Dit was iets boven verwachting. De rentebaten daalden met 16 procent. De overige inkomsten stegen met 19 procent, dankzij sterke resultaten uit de kapitaalmarkten, beleggingen en effectenhandel, maar ook de overige kosten stegen fors, met 15 procent, door de coronacrisis, bonusregelingen, andere speciale compensaties voor partners en afwaarderingen op vastgoed. Het leningenboek kromp met 7 procent tot 887 miljard dollar, door een afname van zakelijke leningen en creditcardschulden. De spaartegoeden stegen met maar liefst 25 procent, of 366 miljard dollar, tot 1,8 biljoen dollar. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.