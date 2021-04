Beursblik: Credit Suisse verhoogt koersdoel AkzoNobel Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft donderdag het koersdoel voor AkzoNobel verhoogd van 104,00 naar 107,00 euro, met handhaving van het Outperform advies. De winstindicaties voor AkzoNobel zijn nog steeds gunstig en wijzen op opwaarts potentieel ten opzichte van de consensusverwachting, schrijven de analisten. Zo koopt Akzo een aanzienlijk deel van zijn grondstoffen in het eerste kwartaal, voordat de prijzen in de petrochemie opliepen. Dit zou in de loop van het jaar een rugwind van 30 miljoen euro aan EBIT-resultaat moeten opleveren. AkzoNobel kan op 40 procent van de verkochte decoratieve verven de prijzen ieder kwartaal aanpassen aan hogere grondstofkosten en bij de rest kan dat alleen wanneer de kosten boven een bepaald niveau stijgen. Een tweede hefboom bieden de volumes bij Performance Coatings, die voor stevige volumegroei op groepsniveau zorgen wat goed zou zijn voor 240 miljoen euro extra EBIT-resultaat vergeleken met 2020. Tenslotte ziet Credit Suisse een tegenwind van 30 miljoen euro aan wegvallende tijdelijke kostenbesparingen, waardoor de volumevoordelen voor een derde teniet worden gedaan. De analisten sluiten niet uit dat als Akzo ondergewaardeerd blijft ten opzichte van sectorgenoten, de verfmaker opnieuw een prooi kan worden van een overnamestrijd. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

