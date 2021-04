Valuta: euro richting 1,20 dollar

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag richting de 1,20 dollar, nog altijd een gevolg van de rentedaling in de Verenigde Staten.

"Toch denken we niet dat de euro snel over de 1,20 dollar heen gaat", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Daarvoor is de situatie in de eurozone rondom corona minder gunstig dan in de Verenigde Staten, zoals woensdag uit de toespraak van ECB-voorzitter Lagarde nog maar eens bleek. Mochten de steunaanvragen van de Verenigde Staten vandaag echter tegenvallen dan zou de euro die sprong misschien wel kunnen wagen, omdat dat de dollar verder laat verzwakken", aldus Van der Meer.

De economische bedrijvigheid in de Verenigde Staten versnelde van eind februari tot begin april tot een gematigd tempo, zo stelde het Beige Book van de Federal Reserve dat woensdagavond werd gepubliceerd. De vooruitzichten zijn optimistischer dan in het vorige rapport begin maart, met name vanwege de versnelling in de Verenigde Staten van de uitrol van de coronavaccins. De consumentenuitgaven versterkten, veel districten rapporteerden een gematigde prijsstijging, terwijl geraadpleegde contacten op de korte termijn aanhoudende prijsstijgingen verwachten.

Van der Meer verwacht dat bovenstaand scenario door de Fed in eerste instantie beantwoord kan worden door de aankoop van obligaties terug te schroeven. "Fed-voorzitter Jerome Powell refereerde daar woensdag in zijn toespraak ook aan. Daarna komt dan het rente-instrument in beeld", aldus Van der Meer.

Zowel uit Duitsland als Frankrijk kwamen bevestigingen van eerder gemelde inflatiedata over maart. DIe laten een opwaartse trend zien.

Vanmiddag staan voor de Verenigde Staten de wekelijkse steunaanvragen, de detailhandelsverkopen en de industriële productie over maart, het vertrouwen onder de huizenbouwers over april en de bedrijfsvoorraden over februari op de agenda.

Voor de steunaanvragen wordt uitgegaan van een aantal van 710.000, voor de detailahandelsverkopen van een stijging van 6,1 procent op maandbasis.

Net als de voorgaande twee handelsdagen spreken ook vandaag een paar Amerikaanse monetair prominenten, maar gezien de aard van de platforms waarop zij het woord voeren, wordt hier weinig tot geen invloed van verwacht.

De euro noteerde donderdag vrijwel onveranderd op 1,1985 dollar. De Europese munt noteerde ook vlak op 0,8693 Britse pond. Het Britse pond won donderdag 0,1 procent en noteerde op 1,3788 dollar. De dollar noteerde ongewijzigd op 6,5277 Chinese yuan. De dollar daalde vandaag 0,2 procent en noteerde daarmee op 108,7625 yen.