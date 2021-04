Beursupdate: beperkte winsten in Amsterdam

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend licht hoger. Kort na de klok van elf uur won de AEX 0,2 procent op 714,11 punten.

In lijn met andere Europese beurzen kroop de Amsterdamse beurs omhoog, waarbij de opwaartse trend intact blijft nu de Amerikaanse obligatierentes een pas op de plaats lijken te maken.

Desondanks waarschuwde econoom David Oxley van Capital Economics voor een tragere uitrol van coronavaccins in Europa als gevolg van de problemen met het vaccin van Johnson & Johnson. Volgens Oxley kan nog wel worden aangenomen dat halverwege juli circa 50 procent van de volwassenen in de eurozone gevaccineerd zal zijn. "Maar de tegenvallers bij Johnson & Johnson en AstraZeneca betekenen dat er weinig ruimte is voor positieve verrassingen", aldus de econoom.

Investment manager Simon Wiersma van ING merkte op dat de bedrijfscijfers tot dusver sterk zijn, wijzend op de resultaten van Amerikaanse banken JPMorgan Chase, Goldman Sachs en Wells Fargo die op woensdag verschenen. "De verwachtingen van analisten werden ruimschoots overtroffen. Voor de banken ziet het er op dit moment best aardig uit", aldus Wiersma.

"Op de obligatiemarkt liepen de rentes over een breed front op. En als alles straks weer normaal is, is die beweging niet tegen te houden", zo stelde ING.

In een rapport van Bank of America gaven beleggers aan te verwachten dat een Amerikaanse tienjaarsrente van 2,1 procent een terugval van 10 procent op de aandelenmarkten kan betekenen. Op donderdag stond de rente op 1,62 procent in aanloop naar nieuwe cijfers over de Amerikaanse detailhandelsverkopen die vermoedelijk flink stegen nadat veel Amerikanen een steuncheque van 1.400 dollar ontvingen.

Het muntpaar euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1985. De olieprijzen daalden licht.

Op het bedrijfsvlak krijgen beleggers vooral een stroom aan Amerikaanse cijfers te verwerken, met onder meer Bank of America, Citigroup, Delta Airlines, PepsiCo en PPG, een concurrent van AkzoNobel.

Daarnaast staat in Amerika de industriële productie in maart op de rol. Vanochtend werd al bekend dat de Franse consumentenprijzen in maart zijn opgelopen met 1,1 procent op jaarbasis en in Duitsland met 1,7 procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen won AkzoNobel 1,7 procent. Credit Suisse verhoogde het koersdoel naar 107,00 euro. Signify klom eveneens 1,7 procent, terwijl Aegon en ArcelorMittal hekkensluiters waren met verliezen van 1,0 procent.

In de AMX ging Fagron aan kop met een koerswinst van 2,6 procent. AMG en Galapagos verloren circa 2 procent.

In de AScX verloor Avantium 2,9 procent. Avantium haalde 28 miljoen euro op met de uitgifte van nieuwe aandelen. De nieuwe aandelen werden geplaatst tegen een korting van ongeveer 8 procent. Toch was Degroof Petercam te spreken over de emissie en verhoogde het koersdoel.

Cijfers van vastgoedfonds NSI kregen met een daling van 0,9 procent een lauw onthaal. Het lokaal genoteerde RoodMicrotec steeg 8,4 procent na cijfers.