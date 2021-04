Voorzichtige opening Europese beurzen in verschiet

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een verdeelde opening tegemoet, na een dito slot op Wall Street.

IG voorziet een openingsverlies van 12 punten voor de Duitse DAX, een min van 8 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 9 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag verdeeld gesloten.

Beleggers worstelden in aanloop naar het cijferseizoen met de tegenwind op vaccinatievlak. De Europese medische toezichthouder EMA verwacht volgende week een aanbeveling te geven over het coronavaccin van Johnson & Johnson, naar aanleiding van de lopende evaluatie van zeldzame gevallen van trombose als mogelijke bijwerking. De EMA blijft vooralsnog van mening dat de voordelen van het vaccin groter zijn dan de risico's.

Woensdag richtte de markt zijn vizier met name op de Verenigde Staten, waar enkele van de grootste banken van het land hun cijfers publiceerden. "We zijn de eerste fase ingegaan van het het cijferseizoen en we kijken uit naar tastbare resultaten van het Amerikaanse bedrijfsleven, hoe ze het ervaren en hoe hun vooruitzichten er voor de rest van dit jaar uitzien", zei Bill Northey, senior investment director at U.S. Bank Wealth Management.

In Europa leidden beter dan verwachte cijfers van SAP en Covestro tot optimisme over het cijferseizoen. "De resultaten zullen het pessimisme in de markt enigszins verlichten", stelden analisten van Jefferies.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de industriële productie in de eurozone in februari is gedaald met 1,0 procent.

Bedrijfsnieuws

Tesco heeft in het afgelopen boekjaar de omzet zien oplopen, maar het operationeel resultaat flink zien dalen. Het Britse supermarktbedrijf wil een dividend uitkeren van 0,0915 pond per aandeel, gelijk aan een jaar eerder. Voor het komende boekjaar verwacht Tesco dat met de versoepeling van de coronamaatregelen een deel van de omzetgroei weer wegvalt, maar ook dat de winstgevendheid en de kasstroom een sterk herstel zullen laten zien. Het aandeel daalde 1,9 procent.

In Frankfurt SAP steeg woensdag 1,2 procent, na sterker dan verwachte kwartaalcijfers en een bijstelling van de outlook voor 2021.

Covestro verhoogde de outlook voor dit jaar ook aanzienlijk. In de bijstelling is rekening gehouden met de overname van de Resins & Functional Materials-tak van het Nederlandse DSM, die op 1 april werd afgerond. Het aandeel Covestro noteerde 0,7 procent koerswinst.

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton is 2021 goed begonnen. Dit meldde het luxemerk dinsdagavond. In het eerste kwartaal behaalde LVMH een 32 procent hogere omzet van net geen 14 miljard euro. In dezelfde periode vorig jaar was dit 10,6 miljard euro. Het aandeel steeg 2,7 procent.

Techaandelen deden het woensdag in het algemeen goed, na de winst dinsdagavond op Nasdaq en de nodige gunstige analistenrapporten. Zo zette Bank of America een koersdoel voor het aandeel ASML in de boeken van 677 euro. De koers van het aandeel won 0,9 procent. Ook over Infineon en STMicroelectronics was de Amerikaanse bank positief en deze aandelen stegen tot zelfs een procent in koers.

easyJet heeft in de afgelopen zes maanden de omzet stevig onder druk zien staan als gevolg van de coronacrisis. easyJet verwacht vanaf eind mei dat de capaciteit weer langzaam toenemen. Het aandeel easyJet steeg 5,8 procent.

Euro STOXX 50 3.976,28 (+0,2%)

STOXX Europe 600 436,57 (+0,2%)

DAX 15.209,15 (-0,2%)

CAC 40 6.208,58 (+0,4%)

FTSE 100 6.939,58 (+0,7%)

SMI 11.156,21 (+0,3%)

AEX 712,55 (+0,6%)

BEL 20 3.935,04 (+0,4%)

FTSE MIB 24.574,74 (-0,1%)

IBEX 35 8.588,40 (+0,7%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag in het groen.

De Amerikaanse beurzen zijn woensdag lager gesloten.

De Amerikaanse aandelenmarkten schommelden woensdag gedurende de handelsdag tussen lichte winsten en verliezen, nadat enkele van de grootste banken van het land beter dan verwachte resultaten over het afgelopen kwartaal publiceerden en Fed-voorzitter Jerome Powell tijdens een toespraak in Washington zei dat een renteverhoging dit jaar zeer onwaarschijnlijk is. Hij zei dat dit waarschijnlijk pas aan de orde zal zijn geruime tijd nadat de centrale begint met het geleidelijk terugschroeven van de obligatie-opkopen.

Na publicatie van het Beige Book van de Federal Reserve in de tweede helft van de handelsdag zakte Wall Street geleidelijk weg. Uit het Beige Book bleek dat de economische bedrijvigheid in de Verenigde Staten van eind februari tot begin april weliswaar is versneld, maar slecht tot een gematigd tempo. De vooruitzichten voor de Amerikaanse economie zijn desondanks optimistischer dan in het vorige rapport begin maart, met name vanwege de versnelling in de Verenigde Staten van de uitrol van coronavaccins, zo bleek uit het Beige Book.

Beleggers zeggen optimistisch te zijn over de kwartaalcijfers en vooruitzichten van de grootste Amerikaanse bedrijven voor de rest van het jaar, gezien de prognoses voor een scherp economisch herstel. Aanzienlijke stimuleringsmaatregelen van de overheid en herhaalde toezeggingen van de Federal Reserve om het herstel te blijven steunen, hebben de bezorgdheid over het tempo van de heropening en de uitrol van vaccins grotendeels weggenomen.

"Er zouden de komende weken echt een reeks in het oog springende winstcijfers moeten doorkomen en zeer sterke economische cijfers", zei Paul O'Connor van Janus Henderson Investors. "De vraag is of de resultaten sterk genoeg zijn om te rechtvaardigen wat we hebben gezien op de aandelenmarkten."

"Er zijn nog nooit zo optimistische verwachtingen geweest over wat beleggers denken dat ze van bedrijven zullen horen", zei marktanalist David Donabedian van CIBC Private Wealth Management. Het winstseizoen gaat gepaard met veel koopgeruchten en verkoopnieuws en er is het idee dat we een spetterend eerste kwartaal achter de rug hebben", voegde hij toe.

Op macro-economisch werd woensdag in de Verenigde Staten tevens bekend dat de Amerikaanse importprijzen in maart harder zijn gestegen dan verwacht. De importprijzen stegen met 1,2 procent op jaarbasis, terwijl de exportprijzen met 2,1 procent stegen.

Het aantal hypotheekaanvragen in de Verenigde Staten is vorige week gedaald met 3,7 procent. De marktindex daalde van 693,5 naar 667,7.

Een meifuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 4,9 procent, ofwel 2,97 dollar, hoger op 63,15 dollar op de New York Mercantile Exchange, nadat uit de meest recente cijfers van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week zijn gedaald met circa 5,9 miljoen vaten tot 492,4 miljoen vaten.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de Verenigde Staten een vijftal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen, de detailhandelsverkopen en industriële productiecijfers van maart, gevolgd door het vertrouwen onder huizenbouwers en de bedrijfsvoorraden in februari.

Bedrijfsnieuws

Goldman Sachs maakte afgelopen kwartaal zes keer zo veel winst als een jaar eerder, terwijl de totale inkomsten verdubbelden, dankzij sterke inkomsten uit effectenhandel en vrijvallende voorzieningen uit de stroppenpot. De winst per aandeel ging van 3,11 naar 18,60 dollar, waar analisten volgens FactSet gemiddeld 10,22 dollar hadden voorspeld. Het aandeel steeg ruim 2,0 procent.

JPMorgan Chase boekte 4,50 dollar winst per aandeel, waar analisten uitgingen van 3,10 dollar. Er viel per saldo ruim 4 miljard dollar aan voorzieningen vrij. De inkomsten stegen met 14 procent tot 33 miljard dollar. Het aandeel verloor bijna 2,0 procent.

Wells Fargo zag de winst per aandeel oplopen van slechts 0,01 dollar een jaar eerder tot 1,05 dollar afgelopen kwartaal. Analisten rekenden op 0,71 dollar. De bank kon ruim een miljard dollar aan voorzieningen terugboeken. Het aandeel noteerde circa 5,5 procent hoger.

Coinbase gaat naar de beurs voor 250 dollar per aandeel waarmee de beurs en nieuwssite voor cryptomunten wordt gewaardeerd rond 65 miljard dollar. Het aandeel opende op 381,00 dollar per aandeel, waarmee het concern wordt gewaardeerd op 99,6 miljard dollar. Het aandeel sloot uiteindelijk ruim 30,0 procent hoger op 328,80 procent.

Hallmark Financial Services wil een onderdeel naar de beurs brengen onder de naam Hallmark Specialty Group. Het bedrijf wil de stemrechten wel merendeels in eigen hand houden.

S&P 500 index 4.124,66 (-0,4%)

Dow Jones index 33.730,89 (+0,2%)

Nasdaq Composite 13.857,84 (-1,0%)



AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag verdeeld.

Nikkei 225 29.650,18 (+0,1%)

Shanghai Composite 3.376,30 (-1,2%)

Hang Seng 28.623,90 (-1,0%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1971. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,1978 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1974 op de borden.

USD/JPY Yen 108,86

EUR/USD Euro 1,1971

EUR/JPY Yen 130,32

MACRO-AGENDA:

08:00 Inflatie - Maart def. (Dld)

08:45 Inflatie - Maart def. (Fra)

12:00 Turkse centrale bank - Rentebesluit (Tur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Detailhandelsverkopen - Maart (VS)

14:30 Empire state index - April (VS)

14:30 Philadelphia Fed index - April (VS)

15:15 Industriële productie - Maart (VS)

16:00 Vertrouwen huizenbouwers - April (VS)

16:00 Bedrijfsvoorraden - Februari (VS)

00:00 Handelsbalans - Februari (Bel)

BEDRIJFSNIEUWS:

00:00 CureVac - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

08:00 Shell - Update ESG

13:00 BlackRock - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Bank of America - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Citigroup - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Delta Air Lines - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 PepsiCo - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 UnitedHealth - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Alcoa - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 PPG - Cijfers eerste kwartaal (VS)