Beursblik: ING verhoogt koersdoel Aperam

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor Aperam verhoogd van 38,00 naar 46,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Analist Stijn Demeester paste zijn taxaties aan op basis van de ontwikkelingen in de markt voor roestvast staal in de eerste maanden van dit jaar. Er is volgens ING opwaarts potentieel ten opzichte van de analistenconsensus. Demeester noemt het aandeel nog altijd "aantrekkelijk" gewaardeerd en wees op het dividendrendement van 4 procent en een rendement op de vrije kasstroom van 10 procent in 2022. Het aandeel Aperam steeg maandag 0,2 procent naar 42,50 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

