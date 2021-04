Wall Street op recordjacht

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten op Wall Street koersen vrijdag richting nieuwe records met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 stijgt 0,3 procent, net als de Dow Jones index. Beide indexen bereiken daarmee tussentijdse all time highs.

De Nasdaq wint een meer bescheiden 0,1 procent.

CIO Ed Keon van QMA wees op de obligatierentes die recent iets zijn afgekoeld. "De recent flink aangetrokken rentes waren een deel van de reden dat er een marktrotatie ontstond richting waardeaandelen, vooral naar financials en aandelen gerelateerd aan de energiesector", aldus Keon. "Nu de rentes wat teruglopen, zien we deze sectoren ondermaats presteren, terwijl techaandelen weer op de radar verschijnen."



De Federal Reserve herhaalde deze week dat het soepele monetaire beleid vooralsnog wordt gehandhaafd, in elk geval totdat de economie zich meer heeft hersteld. Fed-voorzitter Jerome Powell uitte donderdag zijn bezorgdheid over de langdurige "littekens op de arbeidsmarkt".

"Het is weer een week die ons eraan herinnert hoe verslaafd we zijn aan beleidsondersteuning", zei marktanalist Georgina Taylor van Invesco. "Sommige verklaringen uit de VS hebben de mening van de markt versterkt dat het [monetaire] beleid niet snel zal veranderen en dat ondersteunt de aandelenmarkt", voegde zij toe.

Komende week start het cijferseizoen, met allereerst de grote Amerikaanse banken. Volgens analist Michael Hewson van CMC Markets zijn met name Goldman Sachs en Morgan Stanley interessant gezien de mogelijke impact van de problemen bij Archegos.

Gemiddeld wordt voor de bedrijven in de S&P 500 gerekend op een winstgroei per aandeel van liefst 24 procent op jaarbasis. De omzetgroei wordt door analisten van FactSet echter ingeschat op een meer bescheiden 6 procent.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de producentenprijzen in de VS in maart harder zijn gestegen dan een maand eerder. De producentenprijzenindex steeg met 1,0 procent. Er was gerekend op een stijging van 0,4 procent.

De groothandelsvoorraden in de VS stegen februari met 0,6 procent op maandbasis. Hier was een plus van 0,5 procent verwacht.

De euro/dollar noteerde vrijdagavond op 1,1908. Een vat WTI-olie noteerde 0,3 procent lager.

Bedrijfsnieuws

Boeing heeft opnieuw problemen met zijn geplaagde model 737 MAX. De vliegtuigbouwer heeft 16 klanten geïnformeerd over een mogelijk elektrisch probleem bij een specifieke groep van 737 MAX-toestellen. Het aandeel Boeing daalde na het bericht 1,3 procent. De 737 MAX stond tussen maart 2019 en december 2020 aan de grond nadat er twee dodelijke vliegongelukken plaatsvonden in vijf maanden tijd.



Levi Strauss noteerde vrijdag 3,0 procent hoger, nadat de spijkerbroekenproducent donderdag laat beter dan verwachte kwartaalcijfers rapporteerde, ondanks de aanhoudende winkelsluitingen vanwege de coronacrisis.

McDonald's daalde 0,1 procent, nadat de hamburgerketen zei honderden van zijn restaurants in Walmart-vestigingen definitief te sluiten. Ooit waren dit er 1.000 en na de nieuwe sluitingsronde zijn er nog circa 150 over.

Netflix heeft een meerjarige overeenkomst getekend met Sony Pictures Entertainment voor de streamingrechten van films van de studio. De overeenkomst gaat volgend jaar in. Het aandeel Netflix noteerde 0,2 procent hoger.

Nike en MSCHF Product Studio hebben een schikking getroffen over de Satan sneakers van rapper Lil Nas. MSCHF Product Studio moet de reeds verkochte, beschilderde Nike Air Max sneakers, terugkopen. Het aandeel Nike steeg 0,1 procent.