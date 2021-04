Europese beurzen licht lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag licht hoger, waarmee de aandelenmarkten een adempauze nemen in afwachting van nieuwe impulsen.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een stijging van nog geen 0,1 procent op 432,20 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,2 procent naar 15.221,50 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,3 procent met een stand van 6.181,55 punten. De Britse FTSE daalde vrijdag 0,2 procent naar 6.925,44 punten.

Niets wijst op een verandering in het gunstige sentiment voor aandelen, ook niet na de toespraak van de voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell donderdag, die aangaf niet te zullen aarzelen om in te grijpen als de financiële condities verkrappen. Dat leidde even tot een opleving van de lange rente en tot een tijdelijke daling van de belangrijkste indices op Wall Street.

Vanochtend kwamen uit China consumentenprijzen over maart uit die iets meer stegen dan verwacht. De producentenprijzen in het land over dezelfde maand lieten op jaarbasis een stevige versnelling zien, die de verwachting ruimschoots overtrof.

Uit Duitsland verschenen de industriële productie en de import- en exportcijfers over februari. De productie daalde onverwacht, de import daalde en de export steeg.

De Franse industrie produceerde over februari eveneens onverwacht een stuk minder.

In de Verenigde Staten gaat vrijdag de aandacht uit naar de producentenprijzen over maart en de groothandelsvoorraden over februari.

Er staan voor vandaag twee optredens gepland, van vice-voorzitter Luis de Guindos van de Europese Centrale Bank en de voorzitter van de Federal Reserve van Dallas, Robert Kaplan.

Olie noteerde vrijdag lager. Een mei-future West Texas Intermediate noteerde 0,1 procent in het rood op 59,55 dollar, terwijl voor een juni-future Brent 63,03 dollar werd betaald, een daling van 0,2 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1890. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1890 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1914 op de borden.



Bedrijfsnieuws

In Parijs was er veel interesse in het aandeel Airbus, waarvan de koers 2,5 procent steeg. Aan de minzijde vielen geen blikvangers te bespeuren. In Frankfurt was dat net iets anders met een verlies van 1,8 procent voor het aandeel Deutsche Wohnen, terwijl het aandeel MTU Aero Engines de belangrijkste stijger was met een koerswinst van 1,4 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het groen.

De toonaangevende S&P 500 index steeg donderdag op het slot beurs0,4 procent tot 4.097,15 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 33.502,39 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent hoger op 13.829,31 punten.