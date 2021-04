CEO GeoJunxion vertrekt om persoonlijke redenen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De CEO van GeoJunxion Thierry Jaccoud verlaat het bedrijf uit Capelle aan den IJssel om persoonlijke redenen. Dit maakte de digitale kaartenmaker, voorheen bekend als AND International, vrijdag bekend. Het vertrek van Jaccoud staat gepland voor eind mei dit jaar. Zijn functie wordt vanaf dan overgenomen door CFO Ivo Vleeschouwers tot een opvolger voor Jaccoud is gevonden. Het bedrijf heeft het vertrouwen dat deze op "een niet al te lange termijn" kan worden benoemd. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

