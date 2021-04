Beursblik: groeiaandelen van e-commerce bedrijven blijven aantrekkelijk

(ABM FN-Dow Jones) Groeiaandelen van e-commerce bedrijven blijven aantrekkelijk ondanks de recente marktrotatie van groeiaandelen naar waardeaandelen. Dit stelt vermogensbeheerder Larry Puglia van T. Rowe Price vrijdag in een rapport.

De belangrijkste factoren die deze rotatie aanwakkeren, lijken nog niet uitgeput.

Volgens Puglia is er momenteel een discussie gaande over de vraag of het op korte termijn tijd is om cyclische aandelen te verkopen of bij te kopen, maar ongeacht het antwoord ziet de vermogensbeheerder aantrekkelijke kansen in e-commerce.

De gezondheidscrisis heeft het gebruik van e-commerce onder huishoudens en kleine tot middelgrote bedrijven die voordien weinig tot geen online aanwezigheid hadden enorm vergroot, aldus Puglia. "Hoewel deze gedragsveranderingen in het voordeel werken van de duurzame groeiers die aan deze trends zijn blootgesteld, roept dit fenomeen natuurlijk vragen op over de mate waarin de naar voren gehaalde groei het groeipad van deze bedrijven kan hebben verkort.”

Puglia ziet een aanzienlijke versnelling van online shopping. "Maar een vergelijking van de penetratiegraad van e-commerce in de VS en Europa met economieën in Azië suggereert dat deze trend nog verder kan doorzetten naarmate consumenten meer vertrouwd raken met het online kopen van een toenemend aantal producten, zoals levensmiddelen en andere retailproducten die eerder resistent waren gebleken voor online concurrentie", aldus de vermogensbeheerder.

Puglia ziet onder meer Amazon.com inspelen op deze trend, maar is ook te spreken over Facebook en andere online platforms die hun enorme klantenbestand gebruiken om door te stoten naar de nieuwe mogelijkheden op het gebied van interactive en social commerce.