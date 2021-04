Valuta: dollar omlaag

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag beduidend hoger dan een etmaal eerder als gevolg van een flinke terugval in de lange rente van de Verenigde Staten.

"Er bestaan voor de perspectieven voor de Amerikaanse economie nog al wat scenario's, veel meer dan voor de Europese en elke accentwijziging daarin heeft gevolgen", aldus marktanalist Stefan Koopman van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Het lijkt er nu op dat er iets meer twijfel is ontstaan over de kracht van de economische groei of de kans dat de de belangrijkste inflatie-indicator substantieel boven de 2 procent komt te noteren en daar ook langere tijd blijft", aldus Koopman.

De marktanalist verwacht dat de lange rente van de Verenigde Staten, woensdag noteert die rond 1,65 procent tegen ruim boven de 1,7 procent een dag eerder, voorlopig een bepalende factor voor de dollar blijft.

Koopman kijkt vandaag met grote belangstelling naar de notulen van de Federal Reserve, zoals deze zijn opgemaakt tijdens de meeste recente beleidsvergadering van de centrale bank en de inbreng van diens voorzitter Jerome Powell donderdag bij een deelname aan een economisch panel.

"Powell zal iets moeten zeggen over het grote infraplan van de regering Biden en de te verwachten effecten ervan op de economie, inflatie en het monetair beleid. Wij verwachten geen wijzigingen daarin, maar de markt is gevoelig voor elke aanvulling of weglating in een betoog van zijn kant", aldus Koopman.

Het Britse pond blijft wat Koopman voor de korte termijn gevoelig voor de vaccinatieverwikkelingen met betrekking tot het vaccin van AstraZeneca en de vrees voor trombose en tekorten. "Op de langere termijn zijn de onrust in Noord-Ierland en de verwachting dat Schotland zich wil afscheiden factoren van betekenis, temeer daar deze samenhangen met de Brexit", aldus Koopman.

De inkoopmanagersindices voor de dienstensectoren in de eurozone en het Verenigd Koninkrijk duidden woensdag op verbetering. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector in de eurozone kwam in maart uit op 49,6 tegen 45,7 in februari. De samengestelde index steeg van 48,8 naar 53,2. De inkoopmanagersindex voor de Britse dienstensector kwam in maart uit op 56,3 tegen 49,5 in februari.

In de Verenigde Staten komt vanmiddag de handelsbalans over februari naar buiten, gevolgd door de wekelijkse olievoorraden.

Sprekers zijn vandaag de voorzitter van de Fed van Chicago Charles Evans, de president van de Wereldbank David Malpass en de voorzitter van het Internationaal Monetair Fonds Kristalina Georgieva.

Daarnaast komen de ministers van financiën van de G-20 landen bijeen.

De euro noteerde woensdag 0,1 procent hoger op 1,1883 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8593 Britse pond. Het Britse pond noteerde woensdag vlak op 1,3830 dollar. De dollar noteerde 0,1 procent hoger op 6,5469 Chinese yuan. De dollar steeg vandaag 0,1 procent en noteerde daarmee op 109,8640 yen.