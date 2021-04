Beursblik: KBC Securities verhoogt koersdoel Brunel Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft donderdag het koersdoel voor Brunel verhoogd van 9,50 naar 11,80 euro met een onveranderd Accumuleren advies. De analisten van KBC zijn te spreken over de vooruitzichten die Brunel tijdens de beleggersdag eerder deze week ontvouwde. Vanaf 2022 mikt het bedrijf onder meer jaarlijks op een hoge enkelvoudige procentuele omzetgroei. De EBIT-marge zal in 2025 meer dan 6 procent bedragen. KBC paste hierop zijn taxaties aan. Het aandeel Brunel won donderdag 2,4 procent op 11,30 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

