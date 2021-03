Groei Britse economie in vierde kwartaal sterker dan gedacht

LONDEN (ANP/RTR) - De economie van het Verenigd Koninkrijk is in het vierde kwartaal van 2020 sterker gegroeid dan eerder werd gedacht. Volgens het Britse nationale statistiekbureau kwam de groei uit op 1,3 procent in vergelijking met het voorgaande kwartaal. Eerder werd een plus van 1 procent op kwartaalbasis gerapporteerd.

Over het gehele coronajaar 2020 toonde de Britse economie nog wel een historisch sterke krimp van 9,8 procent, aldus het statistiekbureau. Dat is wel een fractie minder sterk dan de 9,9 procent krimp die eerder naar buiten werd gebracht, maar nog steeds de scherpste economische neergang voor het Verenigd Koninkrijk in meer dan drie eeuwen. Het land behoort daarmee tot de sterkst getroffen landen door de coronacrisis.

Economen verwachten dat de Britse economie in het eerste kwartaal van dit jaar weer is gekrompen door de lockdowns tegen het coronavirus. Daarna wordt flink herstel van de crisis verwacht.