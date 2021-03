Bill Gates en Li Ka-shing investeren in vliegtuig op waterstof

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Een start-up die werkt aan de ontwikkeling van waterstofaangedreven vliegtuigen heeft in een nieuwe investeringsronde 24,3 miljoen dollar opgehaald. Onder de investeerders zijn fondsen gesteund door filantroop Bill Gates, bekend van Microsoft en de Hongkongse miljardair Li Ka-shing. Ook energieconcern Shell is een van de investeerders.

Het Brits-Amerikaanse ZeroAvia zal het geld gebruiken om met zijn waterstof-aandrijfsysteem op te schalen naar grotere vliegtuigen die ten minste 50 passagiers kunnen vervoeren. Het nieuwste model, en grootste tot nu toe, heeft krap twintig zitplaatsen.

Waterstof wordt gezien als een belangrijke brandstof om de uitstoot van de luchtvaart terug te dringen. Het gebruik van accu's, zoals in auto's en vrachtwagens, is voor de luchtvaart niet geschikt, omdat ze te zwaar zijn en vliegen energie-intensief is. Waterstof stoot alleen water uit wanneer het wordt verbrand. En als het gas dat daarvoor nodig is wordt geproduceerd uit hernieuwbare energie, heeft het gebruik ervan weinig vervuilende gevolgen voor de atmosfeer.

De financiering voor ZeroAvia volgt op een ronde eind vorig jaar die bijna 38 miljoen dollar opleverde. Toen was ook de Britse regering een van de financiers. Dat geld werd gebruikt om de technologie van het bedrijf verder te ontwikkelen in een kleiner vliegtuig.

Vanwege de grote belangstelling heeft ZeroAvia besloten de ontwikkeling van de vliegtuigen te versnellen, zei topman Val Miftakhov van ZeroAvia in een interview. Tegen het einde van 2021 verwacht hij dat ZeroAvia nog minstens 100 miljoen dollar zal ophalen voor het ontwerpen en ontwikkelen van het grotere waterstofvliegtuig. Daarmee zou het bedrijf dichter tegen commercialisering van het concept aanzitten.

De totale kosten van het programma om grotere vliegtuig te ontwikkelen zullen ongeveer 250 miljoen dollar bedragen, zei Miftakhov. Een deel van de extra middelen zal waarschijnlijk afkomstig zijn van overheidssubsidies.

Het bedrijf werkt momenteel aan het volledig laten vliegen van zijn vliegtuigen op waterstof in plaats van het huidige hybride model waar naast waterstof ook van batterijen gebruik wordt gemaakt. Het is ook van plan over te schakelen van gecondenseerde gaswaterstof naar vloeibare waterstof, omdat dit efficiënter is op te slaan.