Pharming, na "The UGLY" , "The BAD" komt "The GOOD"



Wat zal er volgen na de gigantische afschrijvingen in 2023 blijft de grote vraag.

De uitspraak "grote winstgevendheid komt eraan" lijkt dan toch gewoon te kloppen.



Hier is mijn behouden eigen outlook voor het 1e kwartaal.

Of ik hiermee in de buurt zat, zullen we op 8 mei wel zien.



Joenja 2023, 81 US patients aged 12+ _ during 2023 which resulted into revenues of +$18,2 M

=============================================================================

Q1 2023 023 startup US , 023 patients (+23) on paid therapy $ 0,0 M (start +150 identified)

Q2 2023 060 enrollments, 043 patients (+20) on paid therapy $ 3.8 M (+ $ 3,8 M ) +107 to go

Q3 2023 076 enrollments, 063 patients (+20) on paid therapy $ 6,5 M (+ $ 2,7 M ) +087 to go

Q4 2023 092 enrollments, 081 patients (+18) on paid therapy $ 7,9 M (+ $ 1,4 M ) +069 to go

=============================================================================

De 2023 omzet van Ruconest groeide naar 227,1 miljoen dollar. Gemiddeld 56,7 M per kwartaal

De 2023 omzet van JoenjaUS groeide naar 018,2 miljoen dollar. Gemiddeld 4,55 M per kwartaal

De 2023 totaal omzet R & J groeide naar 245,3 miljoen dollar. Gemiddeld 61,3 M per kwartaal



De 2023 kaspositie groeide naar 215 miljoen dollar.



De 2023 uitgaven zaten voornamelijk in

- Aanschaf van nieuwe hoogwaardige apparatuur

- Onderzoek- en onrwikkelingskosten

- Voorraad beheer- en opstartkosten

- Contractkosten

- Salarissen / Vastgoed- en Reiskosten



Joenja 2024, 150 US patients aged 12+ during 2024 which can result into revenues of + $70 M

=============================================================================

Q1 2024 105 enrollments, 094 patients (+13) on paid therapy $ 8,9 M (+ $ 1,0 M ) +056 to go



+ UPGRADE > 200 diagnosed APDS patients in US 150 12+ (75%) and 50 patients of 12- (25%)

+ UPGRADE > 840 diagnosed APDS patients in global markets targeted for commercialization

+ UPGRADE >1100 patients identified in the U.S. with VUS, APDS related extra indications



+ Outlook 2024 revenues expectation is set between $ 280 M and $295 M



Laatste koersdoelen Pharming.



2024

15-03-2024 € 2,10 Portzamparc (€ 1,90) + € 0,20 Upgraded

14-03-2024 € 1,85 RBC Canada. (€ 1,75) + € 0,10 Upgraded

14-03-2024 € 2,05 Stifel Nic. (€ 2,05) + € 0,00 Reiterated

14-03-2024 € 3,10 Wainwright. (€ 3,10) + € 0,00 Reiterated