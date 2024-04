Pharming rondt plaatsing obligaties af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Pharming Group heeft met succes een obligatielening van 100 miljoen euro geplaatst. Dit maakte het biotechbedrijf donderdagmiddag bekend, nadat de emissie voorbeurs werd aangekondigd. De nieuwe obligaties, die in 2029 aflopen, werden aangeboden via een versnelde bookbuilding door middel van een onderhandse plaatsing aan uitsluitend institutionele beleggers. Het aanbod was volledig onderschreven. "Deze succesvolle uitgifte van converteerbare obligaties toont de ferme steun van investeerders en betekent een positieve stap voor Pharming. Rekening houdend met de naderende afloop van onze converteerbare obligaties in januari 2025, versterkt deze uitgifte en terugkoop onze financiële positie terwijl het de flexibiliteit vergroot voor de verdere executie van onze bedrijfsstrategie in de komende jaren", zei CEO Sijmen de Vries van Pharming in een toelichting. Er is door Pharming een verzoek ingediend voor een notering van de obligaties op de effectenbeurs van Frankfurt. Met de opbrengst zal Pharming een bestaande converteerbare obligatielening ter waarde van 125 miljoen euro aflossen. Deze lening loopt in 2025 af. De initiële conversieprijs is vastgesteld op 1,2271 euro, een premie van 37,5 procent. Bron: ABM Financial News

