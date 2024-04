Pharming lost voor 123 miljoen euro aan obligaties af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Pharming heeft voor 123 miljoen euro aan obligaties afgelost met een looptijd tot 2025. Dit meldde het biotechbedrijf uit Leiden vrijdag nabeurs. Pharming kondigde het plan eerder deze week al aan. Pharming plaatste voor 100 miljoen euro aan nieuwe converteerbare obligaties, Met de opbrengst zou het bedrijf de bestaande converteerbare leningen, uitgegeven in januari 2020, met een waarde van 125 miljoen euro aflossen. Vrijdag meldde Pharming de terugkoop van 123,1 miljoen euro van de 2025 obligaties, "wat neerkomt op 98,5 procent van de uitstaande totale hoofdsom van de 2025 Obligaties, op basis van een definitieve terugkoopprijs per 2025 Obligatie gelijk aan 100.000 euro", aldus het bedrijf. Bron: ABM Financial News

