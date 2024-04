Pharming vervangt converteerbare lening Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Pharming geeft 100 miljoen euro aan converteerbare obligaties uit en wil de uitstaande 125 miljoen euro aan converteerbare obligaties terugkopen, die volgend jaar aflopen. Dat maakte het biotechbedrijf donderdagochtend bekend. De nieuwe obligaties lopen af in 2029 en zijn converteerbaar in gewone aandelen Pharming. Ze krijgen een couponrente van 4,50 procent. De initiële conversieprijs zal naar verwachting 32,5 tot 42,5 procent hoger zijn dan het gewogen gemiddelde tussen de aandelenkoers op het moment van introductie en de prijsbepaling van het aanbod. De oude obligaties, uitgegeven in januari 2020, hebben een couponrente van 3,00 procent en lopen af in 2025. Pharming nodigt obligatiehouders uit deze stukken aan te bieden. Bron: ABM Financial News

