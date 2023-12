Ik stel voor de opening te laten voltrekken door de Vries. De voorzet kan ik wel geven.



December is meestal een maand vol van surprises. Ook Pharming had zich voorgenomen jullie als trouwe aandeelhouders met nieuws te verwennen. Helaas gooide de EMA en nog wat andere organisaties roet in het eten. Maar beloofd is beloofd en ik weet als geen ander dat beloftes schuld maken. Ik als ceo trek daarom het boetekleed aan want verrassingen kan ik jullie nu niet aanbieden maar ik kan wel vertellen dat gisteren een blauwe brief met het keurmerk ema op de deurmat is gevallen in Leiden.

Het spijt mij zeer maar wij als management hebben gezamenlijk besloten de brief voorlopig niet te openen. Ons jaareindefeest en andere festiviteiten zouden daardoor wel eens in het water kunnen vallen. Ik loop dus niet vooruit op hetgeen de EMA van ons vraagt of heeft besloten maar een goed verstaander heeft maar een half woord nodig.

Verder wilde ik jullie niet vermoeien met de interne beloningsmethodieken maar iedereen begrijpt wel dat de verrassing van de EMA beter in 2024 kan vallen dan in 2023 want het schrijven zou ook weleens de bonus over 2023 in gevaar kunnen brengen. Verder spijt het mij dat ik voor de zoveelste keer niet oprecht kan zijn naar jullie mijn trouwe aanhangers en omdat ik dat een beetje wil goedmaken kan ik jullie wel iets vertellen over de kasvoorraad per eind dit jaar. Deze is slechts met 20 miljoen gezakt en zal vermoedelijk uitkomen op 160 miljoen of daaromtrent.



Tot volgend jaar met hopelijk info over de echte stand van zaken.