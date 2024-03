Lichte plus voor AEX voorzien; zullen Pharming en Basic-Fit de boel opschudden?

De AEX-index gaat een licht hogere opening tegemoet, maar erg overtuigend is het niet. We hebben twee cijferaars: Pharming en Basic-Fit. Vanmiddag kan de Amerikaanse PPI de beurzen mogelijk nog in beweging zetten.

De AEX-index had gisteren moeite om een richting te vinden en als we naar de futures kijken, is dat vandaag niet anders. Er is weinig nieuws deze ochtend, al kunnen de cijfers van Pharming en Basic-Fit altijd op belangstelling rekenen.

Pharming verwacht omzetgroei 14-20%

Pharming is in de rode cijfers gedoken, zo blijkt uit de rapportage. Over 2023 staat een nettoverlies in de boeken van van $10,1 miljoen, waar in 2022 nog sprake was van een winst van $13,7 miljoen. Dit komt volgens het bedrijf door hogere kosten voor marketing en verkoop en hogere financieringslasten. Niet zo vreemd, want bij dit soort bedrijven gaat de kost voor de baat uit.

De omzet steeg wel met 19%, zoals in januari al was gemeld bij de voorlopige, opwaarts bijgestelde, omzetcijfers. Het bedrijf rekent ook voor 2024 op een dubbelcijferige omzetgroei: de omzet zal naar verwachting uitkomen tussen $280 miljoen en $295 miljoen, wat neerkomt op een stijging van 14 tot 20%.

De omzet van het middel Ruconest groeide met 10% tot $227,1 miljoen en het nieuwe middel Joenja (de Amerikaanse merknaam voor leniosilib, een behandeling voor de zeldzame immuunziekte APDS) bracht $18,2 miljoen dollar in het laatje. De kaspositie verbeterde tot $215 miljoen.





Basic-Fit: omzetgroei 32%, maar nettoverlies

Basic-Fit zag de omzet in 2023 met 32% toenemen tot bijna €1,05 miljard. Het ledenbestand steeg met 13% tot 3,8 miljoen leden en dat kwam overeen met de eigen doelen. Er werden afgelopen jaar 202 fitnessclubs geopend, waardoor het totaal nu uitkomt op 1.402 clubs.

Onder de streep lijkt het wel tegen te vallen. Basic-Fit rapporteert een nettoverlies van €2,7 miljoen. Dat is minder dan het verlies van €3,7 miljoen van een jaar eerder, maar analisten rekenden gemiddeld op winst.

De schuld liep op naar circa €804 miljoen, tegen €694 miljoen een jaar eerder, vanwege de uitrol van clubs. Dat was dan weer beter dan verwacht.

Verdeeldheid in Azië

De beurzen in Azië lagen er verdeeld bij: verlies in China, winst in Japan en Zuid-Korea.

In Japan nemen de spanningen over het rentebesluit van Bank of Japan volgende week toe. De kans dat de nog altijd negatieve rentes binnenkort tot het verleden behoren, neemt toe.

Deze week bleek dat diverse grote bedrijven de lonen fors gaan optrekken. Zo stelt Toyota fabrieksmedewerkers de grootste loonstijging in 25 jaar in het vooruitzicht. Nippon Steel verhoogt de salarissen met 11,8% en dat is sinds 1979 nog nooit zoveel geweest. Ook Honda, Nippon Steel, Panasonic en ANA Holdings trekken de portemonnee. Dat kan de inflatie, die nu nog keurig rond de 2% schommelt, aanwakkeren en de weg vrijmaken voor de eerste renteverhoging sinds 2007.

Hier de standen van de belangrijkste indices op een rij, geklokt om 08.00 uur:

Nikkei 225: +0,3%

Shanghai Shenzhen CSI 300: -0,3%

Hang Seng (Hongkong): -0,9%

Kospi (Zuid-Korea): +0,8%

Techaandelen hebben niet hun beste dag:

Alibaba: -1,1%

Baidu: -1,1%

Prosus-deelneming Tencent: -1,0%

TSMC: +0,6%

Wall Street doet stapje terug

Na het beursfeestje van dinsdag trapte Wall Street woensdagavond op de rem. De S&P 500 daalde met 0,2% naar 5.165,31 punten. De Dow Jones-index eindigde nog nét in het groen op 39.043,32 punten, maar de Nasdaq sloot 0,5% lager op 16.177,77 punten.

Dollar Tree overhandigde tegenvallende kwartaalcijfers en meldde dat het van plan is honderden winkels te gaan sluiten. Het aandeel moest het bekopen met een koersdaling van 14,2%.



Intel moest 4% prijsgeven na een bericht van persbureau Bloomberg dat het Pentagon een streep zet door een plan om voor $2,5 miljard aan chips van het bedrijf te kopen. De koers van Nvidia, die dinsdag nog met 7% opveerde, daalde met 1,5%.

Is het aandeel te hard opgelopen? Dit is het oordeel van technisch analist Royce Tostrams:

Verkoopadvies Wells Fargo hakt erin bij Tesla

De koers van Tesla maakte een duikeling van 4,5% nadat het aandeel door Wells Fargo op de verkooplijst was gezet en het koersdoel stevig werd verlaagd, van $200 naar $125. De analist gaf aan Tesla - onderdeel van de Magnificent Seven - er 'niet zo magnificent uitziet. "Tesla is een groeibedrijf zonder groei", luidde het vernietigende commentaar. De verkopen stagneren en kunnen in 2025 zelfs gaan dalen.

Het enthousiasme van analisten over Tesla is sowieso tanende, zo blijkt uit deze grafiek van Bloomberg, waarin het percentage koopadviezen van analisten wordt afgezet tegen de beurskoers:

Volgens een inventarisatie van Reuters krijgt het aandeel Tesla momenteel nog 5 Strong buy-aanbevelingen. 12 analisten hebben het aandeel op Kopen staan, 21 op Hold, 6 op Sell en 4 op Strong Sell. Tegenover 19 koopaanbevelingen staan dus 21 houdadviezen en 10 verkoopadviezen. Ter vergelijking: een jaar geleden kon het aandeel nog rekenen op 25 (Strong) Buy-adviezen en slechts 5 Sell-adviezen (en 11 Hold-adviezen). Het beeld is dus gekanteld.

Het gemiddelde koersdoel van $202,62 ligt nog wel boven de huidige koers van $169,48. Maar drie maanden geleden was dat koersdoel nog een stuk hoger: $223. Het advies én koersdoel van de IEX Beleggersdesk vindt u hier.

Zijn dagen van TikTok in VS geteld?

Er was ook opschudding over TikTok. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden nam gisteren met 352 stemmen voor en 62 tegen een wet aan om de app in de VS te verbieden, tenzij de Chinese eigenaar Byte Dance het onderdeel van de hand doet. Volgens de Amerikanen vormt TikTok een bedreiging voor de nationale veiligheid. Het woord is nu aan de Senaat, maar of deze ook een verbod wil, is nog de vraag.

Voor concurrent Rumble zou zo'n verbod weleens goed nieuws kunnen zijn. Het aandeel staat dan ook ruim 7,3% in de plus.

De indicatoren:

De futures duiden op een vlakke opening van de Europese beurzen.

De beurzen in Azië lagen er verdeeld bij: verlies in China, winst in Japan en Zuid-Korea.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt iets naar 13,75.

De euro is nog in een diepe slaap verzonken en noteert 1,0937 ten opzichte van de dollar.

Vlakke tienjaarsrentes. De Nederlandse noteert 2,60% en de Amerikaanse 4,20%

De goudprijs staat 0,3% lager op $2.167,80.

De olieprijzen staan licht in de min. De prijs van een vat WTI staat 0,3% lager op $79,35.

De bitcoinrally gaat door. Vandaag 0,3% erbij op $73.189,70.

De AEX opent naar verwachting 0,4% lager.

Adviezen

Een flinke koersdoelverhoging voor Euronext:

Euronext: naar €94 van €88 en kopen - HSBC

Randstad: naar €42 van €40 en advies blijft verkopen - Jefferies

Agenda: Amerikaanse PPI en Adobe

De cijfers van Pharming en Basic-Fit heeft u gezien. Na sluiting van Wall Street (een uur eerder dan u gewend bent, vanwege de zomertijd in de VS) volgen de cijfers van Adobe.

Ook zal er aandacht uitgaan naar een andere Amerikaanse graadmeter voor inflatie: de productentenprijzen, die om 13.30 uur Nederlandse tijd bekend worden gemaakt. Economen verwachten dat deze in februari met 0,3% op maandbasis zijn gestegen, even sterk als in januari.

Hier ziet u de agenda voor de rest van de dag:

13:30 uur: Producentenprijzen - Februari (VS)

13:30 uur: Detailhandelsverkopen - Februari (VS)

13:30 uur: Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

15:00 uur: Bedrijfsvoorraden - Januari (VS)

21:00 uur: Adobe - Cijfers eerste kwartaal (VS)

21:00 uur: Groupon - Cijfers vierde kwartaal (VS)

