Pharming rekent ook voor 2024 op dubbelcijferige omzetgroei

(ABM FN-Dow Jones) Pharming Group heeft in het afgelopen jaar verlies geboekt door hogere kosten voor marketing en verkoop en hogere financieringslasten, maar zag de omzet wel met bijna een vijfde stijgen en rekent ook voor 2024 op dubbelcijferige groei. Dit bleek donderdag uit de jaarcijfers.

Het jaar werd afgesloten met een nettoverlies van 10,1 miljoen dollar, tegen 13,7 miljoen dollar winst een jaar eerder. In het vierde kwartaal was het verlies 2,0 miljoen dollar.

De kosten van marketing en verkoop stegen vorig jaar naar 124 miljoen dollar, waarvan 37,9 miljoen in het vierde kwartaal. Een jaar eerder was dit nog 85,8 miljoen dollar. Ook de algemene en administratieve kosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling stegen fors.

Het bedrijfsresultaat was in het vierde kwartaal positief, dankzij de sterk gestegen inkomsten. Door de hogere financieringslasten van 4,5 miljoen dollar viel het nettoresultaat echter toch negatief uit, met 2,9 miljoen dollar. Een jaar eerder was dit verlies nog bijna 15 miljoen dollar.

Pharming gaf begin januari al een update, waarin de Leidse farmaceut meldde dat in 2023 een 19 procent hogere omzet van 245 miljoen dollar werd behaald, waar aanvankelijk nog een groei met een laag enkelcijferig percentage was voorzien. Het aantal nieuwe patiënten lag 25 procent hoger dan een jaar eerder.

De omzet van het middel Ruconest groeide met 10 procent tot 227,1 miljoen dollar. Het nieuwe middel Joenja bracht 18,2 miljoen dollar in het laatje, bevestigde Pharming donderdag.

De kaspositie verbeterde tot 215 miljoen dollar.

Outlook

Pharming verwacht dit jaar een omzet tussen 280 miljoen en 295 miljoen dollar te behalen, wat neerkomt op een groei van 14 tot 20 procent.

Ook gaat het bedrijf verder met het vinden van patiënten met ADPS, die in aanmerking komen voor het middel Joenja. Deze Amerikaanse merknaam voor leniolisib, is sinds het tweede kwartaal van 2023 op de markt.

Wereldwijd zijn inmiddels meer dan 840 patiënten met de diagnose APDS geïdentificeerd in markten waar Pharming zich op richt, waarvan meer dan 200 in de Verenigde Staten. Daarnaast zijn er in de VS meer dan 1.100 patiënten met een genetische variant, waarvan een deel mogelijk als APDS moet worden beschouwd. De uitkomst van studies hiernaar wordt verwacht in het vierde kwartaal van 2024.

Pharming blijft dit jaar focussen op meer goedkeuringen voor leniolisib buiten de VS, met name in de Europese economische ruimte, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië en Israël. Een advies van de Europese Commissie CHMP wordt nog afgewacht. Dit zou in het eerste kwartaal moeten komen, meldde Pharming eerder.

Ook wil het bedrijf het middel doorontwikkelen voor andere primaire immuno-deficiënties, naast APDS. Daarvoor wil het bedrijf in het tweede kwartaal een Fase 2-klinische studie starten, werd in januari bekend. Dit zou een aanzienlijke uitbreiding zijn van het commerciële potentieel van leniolisib op lange termijn.