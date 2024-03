Slotcall: Twijfel slaat toe bij chippers, AEX sluit iets lager na wispelturige sessie

Zo overtuigend als de AEX dinsdag steeg, zo aarzelend was het koersverloop vandaag. De index schommelde de hele dag rond het vorige slot en eindigde daar uiteindelijk vlak onder. De AMX deed het met een plus van 0,4% iets beter.



De chippers begonnen voorzichtig optimistisch aan de beursdag, maar daarna sloeg bij ASML en Besi de twijfel toe. Besi, dat gisteren nog een fraai herstel liet zien en vanochtend door ABN Amro op de kooplijst werd gezet, moest vandaag 0,7% prijsgeven. Indexzwaargewicht ASML verloor 1,5% en is daarmee de sterkste daler onder de hoofdfondsen. ASMI hield de voeten nét droog.

DSM-Firmenich, gisteren nog een van de grootste dalers, kreeg de gele trui om de schouders.



Er was ook niet veel nieuws dat de beurs een richting op kon manoeuvreren. Er kwamen geen bedrijven door met cijfers en ook de macro-economische agenda was dun.

Het belangrijkste macronieuws was een veel forser dan verwachte daling van de industriële productie in de eurozone. Dat de Europese economie er matig tot slecht voorstaat, is niet nieuw. Maar 'elk nadeel heb zijn voordeel', om Johan Cruyff te citeren. Het kan de ECB aanzetten om toch haast te maken met de rente, waarover later meer.

Inflatie: de day after

De Amerikaanse inflatie was nog steeds het gesprek van de dag, zeker met het oog op het rentebesluit van de Fed over exact een week. De cijfers vielen tegen. De inflatie maakte geen pas op de plaats, zoals was verwacht, maar liep op, van 3,1% naar 3,2% op jaarbasis. De zogeheten kerninflatie - exclusief de prijzen van volatiele items als voedsel en energie - steeg maand op maand met 0,4%, waar 0,3% was verwacht. Op jaarbasis bedroeg de toename 3,8% en dat is simpelweg te hoog, want de Fed streeft naar een inflatie van 2%.

De cijfers duiden er dan ook op dat het nog te vroeg is om het sein brand meester te geven en de rente nu al te verlagen. Volgens de zogeheten FedWatch-tool van CME Group wordt de kans dat de Federal Reserve woensdag een pas op de plaats maakt ingeschat op een welhaast Noord-Koreaans percentage van 99%. Ook op 1 mei valt nog weinig te verwachten: het scenario dat de rente dan gelijk blijft is voor 93% ingeprijsd. Juni ligt het meest voor de hand. De kans dat dan voor het eerst de rente omlaag kan wordt ingeprijsd op 66,6%.

De eurozone is een compleet ander verhaal, stelt analist Martin Crum, die in de cijfers dook. Hier staat de economie er slecht voor, zoals de industriële productie van vandaag maar eens bevestigde. Dat zal de ECB ongetwijfeld extra onder druk zetten om de rente te verlagen. Kunnen we de eerste renteverlaging wellicht al in april verwachten? En is juni voor de Fed eigenlijk wel zo zeker? Het oordeel van analist Martin Crum kunt u lezen in deze analyse.

Jongste inflatiecijfer zet verwachting renteverlaging Fed in juni onder druk, maar kan de rente in de eurozone wél al in april omlaag? - https://t.co/n1w2xzE3WH via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) March 13, 2024

Bitcoin-ETF's doen goede zaken

De bitcoin zit al wekenlang in de lift, en hoe. Vandaag staat de koers alweer zo'n $1.700 hoger dan gisteren. In de VS doen ETF-aanbieders, die hun product sinds medio januari mogen aanbieden, goede zaken. $1 miljard vers geld erbij in één dag is geen slechte score:

#Bitcoin ETFs witnessing record inflows, showing bullish sentiment among investors toward cryptocurrency mkt. Acc to JPM, sector saw an addition of $1.045bn in net inflows in a single day, marking a new daily high. This influx has pushed the total net inflows to an eye-popping… pic.twitter.com/YgCy1neBW0 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 13, 2024

Nederland koploper in dividenduitkeringen, dankzij ING en Heineken

Nog nooit eerder keerden bedrijven wereldwijd zoveel dividend uit als in 2023, zo blijkt uit de nieuwste Janus Henderson Global Dividend-index. Maar liefst $1,66 biljoen aan winstuitkeringen belandde in de zakken van beleggers. Dat is 5% meer dan het jaar ervoor.

Banken vormen een belangrijke aanjager. Dankzij de hoge rente hadden zij ruimte om recordbedragen terug te sluizen naar de aandeelhouders. Aangezien zij in Nederland goed zijn vertegenwoordigd, stegen de dividenduitkeringen in ons land ook sterker dan gemiddeld: met maar liefst 13%. Een derde hiervan kwam op conto van ING. Ook Heineken leverde een belangrijke bijdrage. Prosus was het enige Nederlandse bedrijf in de index dat een verlaging doorvoerde.



Ook 2024 ziet er volgens Janus Henderson gunstig uit voor beleggers in Nederlandse beursfondsen. De onderzoekers verwachten een dividendaanwas van 9 tot 13%. Dat is nog steeds ver boven het gemiddelde, want wereldwijd zullen de dividenduitkeringen waarschijnlijk met zo'n 3,9% groeien op nominale basis en met 5% onderliggend (dat wil zeggen: gecorrigeerd voor eenmalige speciale dividenden en wisselkoersschommelingen)/

Nederland koploper in dividenduitkeringen met dank aan ING en Heineken - https://t.co/WvTmOu4jgq via @IEXnl — IEX.nl (@IEXnl) March 13, 2024

Wall Street stapt op de rem

Na het beursfeestje van gisteren stapt Wall Street op de rem. De Nasdaq levert een deel van de winst van gisteren in. De S&P 500 noteert vlak. Alleen de Dow Jones-index staat in het groen.

Tesla moet 3,7% inleveren nadat het aandeel door Wells Fargo op de verkooplijst is gezet en de analist aangaf dat het aandeel er 'niet zo magnificent' uitziet. De beursvorsers verlaagde ook het koersdoel van $200 naar $125.

Ook is er opschudding over een wet die het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft aangenomen om TikTok in de VS te verbieden, tenzij de Chinese eigenaar Byte Dance het onderdeel van de hand doet. Volgens de Amerikanen vormt de app een bedreiging voor de nationale veiligheid. Het woord is nu aan de Senaat, en of deze ook een verbod wil, is nog de vraag.



Voor concurrent Rumble zou dit weleens goed nieuws kunnen zijn. Het aandeel staat ruim 9% in de plus.

Lange rente VS loopt op, Europa pas op de plaats

De tienjaarsrentes doen niet veel in Europa. In de VS komen er drie basispunten bij, nu het er naar uitziet dat een snelle renteverlaging voor de Fed er niet in zit.

De tarieven:

Nederland: 2,60%

België: 2,89%

Duitsland: 2,36%

Frankrijk: 2,80%

Italië: 3,58%

VS: 4,19%

De brede markt

De AEX eindigt 0,07% lager. Daarmee doen we het beter dan de Belgen (-0,6%), maar minder goed dan de Fransen (+0,6%) en Duitsers (+0,1%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) zit verder in de lift beneden en noteert 13,91.

Wall Street koerst als volgt: Dow Jones +0,5%, S&P500 vlak en Nasdaq -0,4%

De euro staat ietsje hoger en noteert 1,0945 dollar.

De goudprijs staat 0,6% hoger op $2.173,20 per troy ounce.

De bitcoin stijgt maar door: vandaag 2,3% erbij op $72.823,57.

Geopolitieke onrust lijkt de olieprijzen parten te spelen. De productie van enkele belangrijke olieraffinaderijen in Rusland hapert door aanvallen met Oekraïense drones en de Russische president Putin heeft gewaarschuwd dat Rusland klaar is voor een kernoorlog. De prijs van een vat Brent-olie staat 1,6% hoger op $83,61. WTI koerst 1,7% hoger op $79,35.

Verder op het Damrak

Just Eat Takeaway zet stijging van gisteren voort en Lucas Bols en Renewi staan hoger na plaatsen nieuwe aandelen.

Twee bedrijven plaatsten nieuwe aandelen: Envipco (producent van statiegeldmachines) en Lucas Bols (dat binnenkort de beurs zal verlaten vanwege de overname door Nolet). Beide aandelen schopten het tot de top-3 stijgers.

(producent van statiegeldmachines) en (dat binnenkort de beurs zal verlaten vanwege de overname door Nolet). Beide aandelen schopten het tot de top-3 stijgers. WCM Investment Management meldde een kleiner belang in Adyen , dat 1,2% lager de dag uit ging.

, dat 1,2% lager de dag uit ging. ArcelorMittal sluit nipt (0,2%) hoger nadat het bedrijf dinsdagavond meldde dat het ruim een kwart van de aandelen van de Franse buizenfabrikant Vallourec koopt, voor circa €955 miljoen.

sluit nipt (0,2%) hoger nadat het bedrijf dinsdagavond meldde dat het ruim een kwart van de aandelen van de Franse buizenfabrikant Vallourec koopt, voor circa €955 miljoen. IMCD (+0,6%) kreeg een koopaanbeveling van Berenberg.

Adviezen

IMCD staat op de kooplijst van Berenberg en Besi op het kooplijstje van ABN Amro:

IMCD: naar €183 van €145 en houdadvies vervangen door koopadvies - Berenberg

Exor: naar €124 van €110 en kopen - Kepler Cheuvreux

Arcadis: naar €68,50 van €51,50 en kopen - ABN Amro Oddo

Besi: naar €170 van €50 en advies omhoog van houden naar kopen - ABN Amro Oddo

Agenda: Pharming, Basic-Fit en Amerikaanse PPI

Het was deze week wat stil aan het cijferfront, maar morgen komt daar verandering in. Dan openen Pharming en Basic-Fit voorbeurs de boeken.

De cijfers van Pharming zijn niet zo spannend. Dit biotechbedrijf kwam in januari al met voorlopige omzetcijfers. Hieruit bleek dat de omzet afgelopen jaar met 19% was gestegen en dat was vooral te danken aan een sterker dan verwachte omzetgroei voor het middel Ruconest. Ook Joenja, de Amerikaanse merknaam voor leniosilib (een behandeling voor de zeldzame immuunziekte APDS) deed een duit in het zakje.

Vorige maand was er een belangrijk nieuwsbericht: de eerste patiënten die lijden aan angio-oedeem zouden succesvol zijn behandeld met een nieuwe methode met DNA-schaar CRISPR-Cas. Dit kan op enig moment impact hebben op de omzet van Pharming.

Verder zijn aandeelhouders van Pharming natuurlijk in afwachting van een beslissing van de EMA over Joenja, die ergens in Q1 wordt verwacht. Er gebeurt dus van alles. De laatste analyse van Pharming door de IEX Beleggersdesk vindt u hier.

Bij Basic-Fit zullen beleggers graag willen weten of het qua groei van de ledenaantallen en de kasstroom de goede kant op gaat. In november ontvouwde de uitbater van sportscholen op een beleggersdag de groeistrategie.

Na sluiting van Wall Street - vanwege de zomertijd een uur eerder dan u gewend bent - volgen de cijfers van Adobe.

Ook zal er aandacht uitgaan naar de productentenprijzen, een belangrijke graadmeter voor inflatie. Economen verwachten dat deze in februari met 0,3% op maandbasis zijn gestegen, even sterk als in januari.

Hierbij de volledige agenda van morgen:

07:00 uur: Pharming - Cijfers vierde kwartaal

07:30 uur: Basic-Fit - Cijfers vierde kwartaal

13:30 uur: Producentenprijzen - Februari (VS)

13:30 uur: Detailhandelsverkopen - Februari (VS)

13:30 uur: Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

15:00 uur: Bedrijfsvoorraden - Januari (VS)

21:00 uur: Adobe - Cijfers eerste kwartaal (VS)

21:00 uur: Groupon - Cijfers vierde kwartaal (VS)

Ik wens u een fijna avond toe!